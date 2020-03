Coronavirus: KLM annule des vols avec l'Italie

KLM va annuler deux vols quotidiens à destination de Milan et de Rome, un vol quotidien vers Bologne et un autre vers Venise. Cette mesure sera mise en oeuvre samedi et restera en vigueur au moins jusqu'au 15 mars.

L'Italie est le pays européen le plus fortement touché par ce coronavirus avec 148 morts et près de 4.000 cas, selon un bilan fourni jeudi soir.

Comme toutes les grandes compagnies aériennes internationales, KLM a déjà suspendu pour plusieurs semaines toutes ses liaisons avec la Chine continentale. Elle prévoit de reprendre ses vols vers Pékin et vers Shanghaï le 29 mars.

(Bart Meijer; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)