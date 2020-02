Coronavirus: les étapes de l'alerte et des contaminations en France

PARIS (awp/afp) - Les grandes étapes de l'alerte sanitaire et des contaminations en France depuis l'émergence de l'épidémie de Covid-19 en Chine fin 2019, début 2020.

Premiers cas

Le 24 janvier, le ministère de la Santé annonce deux premiers cas de malades, originaires de Chine, atteints par le coronavirus, à Paris et Bordeaux. Ces deux personnes, ayant voyagé récemment en Chine, sont les deux premiers cas européens.

Un troisième cas est annoncé le 25. Il s'agit de la compagne du patient hospitalisé à Paris.

Un quatrième malade, un touriste chinois âgé, est annoncé le 28. Plus sévèrement malade, il est placé en réanimation à Paris. Sa fille se révèle elle-même atteinte par le virus, le lendemain.

Un sixième cas se déclare, le 30 janvier, chez un médecin consulté par un patient chinois.

Rapatriements

Alors qu'Air France, comme d'autres compagnies, suspend ses vols commerciaux vers la Chine continentale, un premier avion ramenant 200 Français de Wuhan, épicentre de l'épidémie chinoise, atterrit le 31 janvier à Istres (Bouches-du-Rhône).

Ses passagers sont placés en quarantaine pour 14 jours dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Le 2 février, un deuxième avion avec 254 personnes dont 64 Français atterrit à Istres.

Le 9, une trentaine de nouveaux rapatriés atterrissent à Istres.

Une quatrième vague de rapatriements est organisée le 21 pour une trentaine de Français, mis en quarantaine dans un centre de vacances du Calvados.

Les Contamines contaminés

Cinq Britanniques résidant dans un chalet de la station alpine des Contamines-Montjoie sont diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus.

Ils ont été contaminés par un compatriote revenant de Singapour et reparti depuis en Angleterre. Un sixième cas est diagnostiqué le 15 février dans ce groupe de Britanniques des Contamines.

Premier mort

Le touriste chinois de 80 ans gravement malade, hospitalisé depuis fin janvier, meurt des suites du Covid-19 le 15 février. C'est le premier décès en Europe et même le tout premier mort hors d'Asie.

Mesures de précaution

Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran annonce le 23 février qu'une centaine d'hôpitaux en France sont mobilisés pour faire face à une éventuelle propagation du virus dans le pays après l'explosion des cas en Italie.

Le 24, le gouvernement demande aux personnes revenant des deux régions italiennes les plus touchées par l'épidémie, Lombardie et Vénétie, d'éviter "toute sortie indispensable" et de garder les enfants à la maison.

Le gouvernement invite à reporter les voyages vers les régions les plus touchés d'Italie tandis qu'à Nice le dernier jour du carnaval est annulé.

Second mort

Le 26, alors que le nombre de cas augmente, le ministère de la Santé annonce une seconde victime du Covid-19 en France, un enseignant français de 60 ans, habitant l'Oise, détectée tardivement et mort en soins intensifs à l'hopital parisien de la Pitié-Salpêtrière. N'ayant pas voyagé dans une zone contaminée, l'origine de son infection est mystérieuse.

En 24 heures, le nombre de cas connus de Covid-19 dans le pays double, passant à une quarantaine.

"On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive... On va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue", avertit Emmanuel Macron en visite à la-Pitié-Salpêtrière.

Nouveau stade

Le 28, Olivier Véran annonce qu'une "nouvelle étape de l'épidémie" a été franchie, avec la découverte de 19 nouveaux cas d'infection.

"Nous passons désormais au stade 2 (sur un total de 3, ndlr): le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", affirme-t-il.

Le 29, Emmanuel Macron préside un Conseil de Défense suivi d'un Conseil des ministres exceptionnels pour faire le point sur l'épidémie.

