Air France-KLM chute de 8,35% à 8,91 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats 2019. La compagnie aérienne a publié un bénéfice net (part du groupe) de 290 millions d'euros l’an dernier, en baisse de 31% sur un an. De son côté, le résultat d'exploitation s'inscrit à 1,141 million d'euros (-18,8%), d'où il découle une marge d'exploitation de 4,2%, en baisse de 1,2 point. Air France-KLM explique que les mesures de contrôle des coûts ont été atténuées par la pression de la recette unitaire cargo et la hausse de la facture carburant.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 27,188 milliards d'euros en 2019, en hausse de 3,7%.Concernant ses perspectives 2020, Air France-KLM vise une réduction des coûts unitaires entre -1% et 0% à change et carburant constants et un ratio dette nette/Ebitda d'environ 1,5x. Le groupe prévoit également un plan d'investissements de 3,6 milliards d'euros. La facture carburant est attendue en baisse de 300 millions d'euros par rapport à 2019 à 5,2 milliards d'euros.Sur la base des annonces concernant le Covid-19 (suspension des opérations vers la Chine en février-mars et sous l'hypothèse d'une reprise progressive des opérations à partir d'avril 2020), l'impact estimé sur le résultat d'exploitation est de -150 à -200 millions d'euros sur la période février-avril 2020.