Covid-19 : Air France-KLM avertit sur ses résultats 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne franco-néerlandaise Air France-KLM a émis lundi un avertissement sur ses résultats 2020, indiquant prévoir une trajectoire financière fortement dégradée par rapport aux perspectives présentées à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, en raison de la réduction de ses capacités suite à l'aggravation de la crise du Covid-19.

"Le groupe estime en effet que les baisses de revenus de l'activité passage découlant de la réduction des capacités ne seront compensées qu'à hauteur de 50% environ par la baisse des coûts variables avant mesures d'économie", a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.

Pour faire face à cette situation, Air France-KLM a d'ores et déjà engagé des mesures fortes pour sécuriser sa trésorerie, dont un plan additionnel d'économies d'un montant de 200 millions d'euros à réaliser en 2020. Le groupe a également réduit de 350 millions d'euros son plan d'investissement.

La semaine dernière, Air France-KLM a tiré sa ligne de crédit renouvelable d'un montant total de 1,1 milliard d'euros et KLM a pour sa part tiré une ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 665 millions d'euros. Le groupe et ses filiales disposaient à la date du 12 mars de plus de 6 milliards d'euros de liquidités.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire