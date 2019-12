France-Les secteurs affectés par les grèves du 5 décembre

PARIS, 5 décembre (Reuters) - Les appels à la grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites s'annoncent très suivis jeudi, particulièrement dans les transports et l'Education nationale.

Voici un point sur les perturbations attendues :

TRANSPORTS

- Appel à la grève illimitée sur le réseau RATP à Paris et en Ile-de-France, où le trafic sera "extrêmement perturbé", précise l'entreprise publique dans un communiqué.

"Les préavis démarrent ce mercredi soir mais il n'y aura pas d'impact sur l'exploitation ce soir", selon la direction.

Onze lignes de métro seront fermées jeudi: 2/3/3bis/5/6/7bis/8/10/11/12/13.

Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14 "avec risque de saturation en heure de pointe." Un train sur trois est prévu sur la ligne 4, un train sur quatre uniquement en heures de pointe sur la ligne 7. Le trafic sera très fortement perturbé sur la ligne 9 avec un train sur quatre en heures de pointe.

Un train sur deux circulera aux heures de pointe sur le réseau du RER A. Un train sur trois est prévu sur le RER B, l'interconnexion sera interrompue Gare du Nord.

Un bus sur trois circulera en moyenne.

- A la SNCF, trois syndicats représentatifs - CGT-Cheminots, Unsa-ferroviaire et SUD-Rail - appellent à un mouvement illimité. La CFDT-Cheminots a déposé un préavis de grève.

Seuls 10% des trains circuleront jeudi.

Les perturbations débuteront dès mercredi 4 décembre à 19h00 (18h00 GMT), à l’exception de la ligne E du RER, qui sera concernée par les perturbations dès 17h30 (16h30 GMT).

Pour les RER en Ile-de-France, la SNCF prévoit notamment trois trains par heure aux heures de pointe sur les axes Cergy et Poissy (ligne A), un train sur cinq toute la journée sur la partie nord de la ligne B, et deux trains par heure sur une partie de la ligne C.

Concernant les TGV, un train sur six circulera vers l'est et le nord du pays, et pour le service à bas coûts Ouigo. Un train sur dix est prévu vers l'Atlantique et le Sud-Est.

A l'international, un Eurostar sur deux et deux Thalys sur 3 seront en circulation. Un seul aller-retour du Lyria, vers la Suisse, est programmé. Aucune liaison n'est prévue vers l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

La direction a informé 150.000 voyageurs que leur train réservé pour la période du 5 au 8 décembre serait supprimé.

- A AIR FRANCE, trois syndicats du personnel au sol (FO, CGT-UGICT, Sud Aérien) appellent à la grève, mais pas les personnels navigants. Les contrôleurs aériens (USAC-CGT) sont également appelés à des arrêts de travail.

La compagnie aérienne Air France-KLM a précisé qu'environ 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier seront annulés jeudi. Les vols long-courrier ne seront pas affectés. Des retards et annulations de dernière minute ne sont pas à exclure.

La compagnie EasyJet a annoncé l'annulation de 233 vols jeudi, "dont 70 touchent le Royaume-Uni".

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) indique que 20% des vols au total seront annulés jeudi.

TRANSPORTS ROUTIERS

Les syndicats CGT Transports, FO Transports et Logistique ainsi que l'Unsa Transports appellent les salariés du secteur à une grève illimitée et nationale. Outre les transports de voyageurs, des perturbations sont à prévoir dans les transports de marchandises, de fonds, les services d'ambulance, de taxi.

EDUCATION

La majorité des syndicats enseignants (Snes-FSU, SNUipp-FSU, SE-UNSA, Snalc) appellent à la grève dans le primaire et le secondaire. Selon le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire dans les écoles primaires, "plus du tiers des écoles seront fermées jeudi".

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit mercredi à la presse que le taux d'enseignants en grève serait de 55% au niveau national, dont 78% à Paris, une "grève historique" selon le SNUipp-FSU.

Selon les estimations du ministère, "environ 30% des écoles" pourront assurer un service minimum d'accueil dans le pays.

Dans le second degré, Jean-Michel Blanquer s'attend à "quelque chose comme 50%" de grévistes.

Des appels à la grève seront également suivis chez les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et les personnels de cantines.

Les syndicats lycéens FIDL, UNL, MNL et le syndicat étudiant UNEF seront également mobilisés.

HÔPITAUX

Neuf organisations et collectifs du milieu hospitalier ont appelé à rejoindre le mouvement du 5 décembre, parmi lesquels les collectifs Inter-Urgences et Inter-Blocs, l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), la CGT, la CFE-CGC, la CFTC et SUD.

Les internes se mobiliseront le 10 décembre, avant une journée d'action à l'hôpital le 17 décembre.

En Ile-de-France, des hôpitaux ont pris des dispositions pour loger les personnels en réquisitionnant par exemple des chambres d'hôtel, a précisé la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

POLICE

Les syndicats Alliance et Unsa appellent à des actions, comme la fermeture symbolique des commissariats, entre 10h00 et 15h00.

JUSTICE

Le Conseil national des barreaux annonce une journée "Justice morte". Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France appellent à la grève.

ENERGIE

Des baisses de production d'électricité ne sont pas à exclure, selon la CGT. Ce syndicat, ainsi que FO, CFE-CGC et UNSA, appellent à la grève les électriciens et gaziers.

CARBURANTS

Les sept raffineries françaises pourraient être affectées par des appels à la grève.

DÉCHETS

Les personnels - publics et privés - chargés de la collecte et du traitement des ordures ménagères sont appelés à débrayer. (Rédaction de Paris, édité par Sophie Louet)