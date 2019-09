KLM annule 56 vols suite à une grève aux Pays-Bas

La Haye (awp/afp) - La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annulé lundi 56 vols en provenance et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol en raison d'une grève de deux heures du personnel au sol, qui demande une augmentation de salaire.

La porte-parole de KLM, Manel Vrijenhoek, a expliqué que cette décision intervenait après qu'une partie du personnel au sol affilié au FNV, le plus important syndicat des Pays-Bas, eut cessé de travailler entre 8H00 et 10H00 (6H00 et 8H00 GMT) lundi matin.

"Nous avons annoncé hier (dimanche) que 11 vols aller-retour seraient annulés de manière préventive, avec la décision d'en annuler 17 autres aujourd'hui" à travers l'Europe, a déclaré Mme Vrijenhoek à l'AFP.

"Entre-temps, nos opérations ont repris avec un retard d'environ une demi-heure", a-t-elle ajouté.

Le FNV avait déclaré samedi qu'il réclamait une hausse de salaire de 4% pour quelque 15'000 membres du personnel au sol, quand la dernière offre de KLM était de 2%.

"Si KLM maintient sa position après la grève, de nouvelles actions ne peuvent pas être exclues", avait prévenu le syndicat dans un communiqué.

En mai, une grève nationale des transports en commun avait conduit à l'annulation de dizaines de vols au départ de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, une des plus grandes plaques tournantes du transport aérien du monde.

Plus de 41 millions de voyageurs ont transité par Schiphol au cours des six premiers mois de l'année, selon les derniers chiffres.

afp/buc