Le rouge vif est de mise sur les places financières européennes ce lundi, devant la propagation de l'épidémie de coronavirus en dehors de la Chine. Si le nombre de contaminations semble ralentir en Chine, foyer central du Covid-19, il accélère dans plusieurs autres pays, notamment en Corée du Sud, en Iran et en Italie, faisant redouter le risque d’une pandémie.Sur la place de Paris, les valeurs les plus lourdement impactées sont liées au tourisme, avec Accor qui accuse la plus forte baisse du CAC 40 (-7,25% à 35,70 euros) et Air France-KLM (-9,82 à 8,18 euros) qui évolue à la dernière place du SBF 120.La semaine passée, Accor a expliqué que l'épidémie de coronavirus l'avait contraint à fermer à la réservation 200 hôtels sur les 370 présents en Chine et à Hong Kong. Le groupe avait néanmoins rappelé que la Chine continental, Hong Kong et Macao ne représentent que 3% du chiffre d'affaires global du groupe.Pour 2020, Accor n'a pas encore chiffré l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur son activité. Le groupe a toutefois maintenu son objectif d'atteindre un Ebitda de 1,2 milliard d'euros en 2022.De son côté, Air France-KLM a estimé l'impact de l'épidémie sur son résultat d'exploitation de -150 à -200 millions d'euros sur la période février-avril. Barclays a souligné que cela représentait une baisse de 12 à 15% du bénéfice d'exploitation attendu en 2020 par le consensus (1,28 milliard d'euros). Air France-KLM anticipe pour le moment une reprise progressive de ses opérations vers la Chine à partir d'avril.Outre le secteur du tourisme, les craintes liées au coronavirus affectent les secteurs du luxe, avec LVMH (-4,6%) et Kering (-5,6%). Le secteur de l'automobile est également impacté, à l'image de PSA (-5,6%) ou Renault (-4,4%) ; tout comme le secteur de la technologie, avec STMicroelectronics (-6,7%) et Soitec (-6,6%).