Le marché parisien en légère baisse la mi-séance, Air France-KLM chute

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Même si elle réduit ses pertes à la mi-journée, la Bourse de Paris hésite encore vendredi à poursuivre son rebond de la veille. Vers 12h45 le CAC 40 cède 0,07%, à 5.345,73 points tandis que le SBF 120 cède 0,09%, à 4.286,57 points. Si les inquiétudes liées aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu'à la Turquie se sont quelque peu apaisées, d'autres émergent vis-à-vis de l'Italie et des choix budgétaires du nouveau gouvernement.

Air France-KLM chute de 4,8%. Les syndicats d'Air France ont mis la pression jeudi sur le tout nouveau directeur général, Benjamin Smith, qui a été choisi jeudi mais n'a pas encore pris ses fonctions, en réclamant la réouverture des négociations sur les salaires sous peine de nouvelles grèves. Selon Bloomberg, les syndicats néerlandais sont eux aussi prêts à engager le bras de fer après le rejet de leurs demandes sur les salaires.

LafargeHolcim cède 1,6%. Le cimentier n'a pas commenté les rumeurs de cession de ses activités en Indonésie. L'exposition de LafargeHolcim aux marchés émergents fait que le groupe est particulièrement à la merci d'éventuelles pertes de part de marché, d'une baisse des prix et de coûts plus élevés, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, observent les analystes de HSBC, qui ont abaissé leur recommandation sur le titre de "conserver" à "alléger".

HSBC a aussi abaissé son objectif de cours sur le cimentier Vicat, à 53 euros contre 67 euros précédemment, estimant que le groupe fait face à un risque de retournement de tendance en Turquie et de ralentissement en France. Vicat abandonne 2,3%.

