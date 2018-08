Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 31 août (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * AIR FRANCE-KLM - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 9 euros contre 10 euros. Le titre abandonne 2,05% à 8,39 euros à 9h34. * EDENRED - Berenberg abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et relève son objectif de cours à 23 euros contre 20 euros. L'action perd 3,10% à 33,50 euros. * MICHELIN - Berenberg abaisse son objectif de cours à 95 euros contre 109 euros et reste à "vendre". * STEF - Midcap Partners abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et l'objectif de cours, à 109 euros contre 121 euros. * CLASQUIN - Midcap Partners relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", l'objectif de cours passe de 41 euros à 42 euros. L'action prend 1,74% à 35 euros. (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR FRANCE-KLM -2.50% 8.37 -36.91% CLASQUIN 1.74% 35 -4.42% EDENRED -2.83% 33.6 42.97% MICHELIN -1.58% 102.55 -12.80% STEF -0.99% 100.2 7.18%