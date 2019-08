PRESSE: Ben Smith veut réduire la complexité d'Air France pour améliorer la marge

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'écart de marge d'exploitation entre Air France et KLM peut être réduit de deux points en diminuant "la complexité et l'inefficacité" de la compagnie aérienne française, a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, dans un entretien au Figaro de jeudi.

"La marge d'Air France en 2018 n'était que de 2%, contre 9% pour KLM, 10% chez Lufthansa, 12% chez British Airways et 18% chez Ryanair", a souligné Ben Smith, affirmant ne pas être satisfait du niveau de marge de la compagnie tricolore.

Concernant l'écart de 7 points entre Air France et KLM, "cinq points peuvent s'expliquer par les coûts en France", a-t-il exposé. "Mais deux points sont dus à la complexité et à l'inefficacité de la compagnie", a poursuivi Ben Smith. "Pour les cinq autres, nous devrions pouvoir faire comme à Singapour et à Schiphol où les gouvernements soutiennent la compétitivité de leurs compagnies aériennes. En France, il n'y pas de raison qu'on ne puisse pas le faire", a affirmé le patron d'Air France-KLM.

Interrogé par ailleurs sur d'éventuelles commandes d'avions pour accompagner la croissance de la compagnie low-cost Transavia, Ben Smith a indiqué que le groupe aérien ne comptait pas "pour l'instant" acquérir des Boeing 737 MAX, le monocouloir de Boeing cloué au sol depuis le début de l'année.

Mercredi, les membres du syndicat des pilotes SNPL Air France ont approuvé un accord permettant de développer Transavia France, en supprimant notamment la limitation de la flotte à 40 avions. "L'accord conclu avec nos pilotes ne doit pas réjouir nos concurrentes low-cost. Ils n'auraient jamais imaginé que nous aurions ce feu vert", a déclaré Ben Smith au Figaro à ce sujet.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/ben-smith-explique-au-figaro-la-profonde-transformation-d-air-france-klm-20190731

Agefi-Dow Jones The financial newswire