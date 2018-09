Air France-KLM : Berenberg achète et vise 10,50 EUR

Le bureau d'études recommande malgré tout à ses clients d'acheter le transporteur franco-néerlandais, en visant 10,50 EUR, contre 8,722 EUR à la cloche hier soir, soit environ 20% de potentiel. "Malgré les questions sociales, je vois un potentiel important sur la base de rendements supérieurs aux attentes du consensus et de nouveaux efforts sur les coûts", écrit l'analyste Adrian Yanoshik, qui pense que le dossier offre la plus belle opportunité européenne de scénario de redressement alimenté en interne. Notamment, il voit de réelles possibilités d'amélioration de la rentabilité, car, chez Air France, "la base de coûts est supérieure de 20% à la moyenne des transporteurs européens historiques". De surcroît, Berenberg souligne que la compagnie a les résultats les plus corrélés à la croissance des revenus du secteur.L'arrivée du nouveau directeur général pourrait entraîner quelques remous à court terme, concède le bureau d'études, qui pense que le management pourrait adopter une ligne dure, un peu à l'image de la situation d'Iberia chez IAG à une certaine époque. Berenberg souligne que le dossier se paie 2,5 fois le ratio EV / EBITDAR à un an contre 4 fois au secteur. Le reste du secteur, parlons-en puisque l'équipe de recherche conseille d'acheter IAG (objectif 815 GBp) et Wizz Air (objectif 4 000 GBp), de conserver Lufthansa (objectif 24 EUR) et Ryanair (objectif 13,50 EUR) et de vendre easyJet (objectif 1 310 GBp).