Air France-KLM : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

15/10/2018 | 10:38

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour ajuster son objectif de cours sur le titre Air France, 'basé sur une valorisation normative intégrant une décote d'incertitude de 10%, de 10,3 euros à 10 euros', tout en maintenant sa recommandation 'achat'.



Le broker note que les négociations avancent avec les syndicats, dans un contexte marqué par un T3 'honorable, porté la bonne tenue du pricing, (...) en dépit de surcoûts exceptionnels'.



'Nous avons intégré la nouvelle courbe à terme du Brent qui nous amène à réduire de 17% notre EBIT 2019 (la société étant couverte à c50%). Ces nouvelles estimations n'intègrent toujours pas de vision plus optimiste sur le pricing même si la tendance actuelle et les ajustements récents de capacités de certains acteurs plaident pour un relèvement des tarifs', indique par ailleurs l'analyste.



'Les premières semaines de Benjamin Smith à la tête du groupe montrent des avancées permettant de crédibiliser la probabilité d'un scénario best case avec un potentiel d'appréciation significatif', résume Oddo BHF.





