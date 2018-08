Air France-KLM : Oddo BHF relève son objectif de cours

06/08/2018 | 11:09

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Air France-KLM et relève sa cible de 9,5 à 10,3 euros, notant que le groupe 'continue de bénéficier d'un environnement porteur avec une demande solide' et tient un 'discours rassurant sur le contrôle des coûts unitaires'.



Le bureau d'études pense que le potentiel de baisse est finalement limité dans un scénario le plus défavorable, mais que les implications de l'arrivée d'un nouveau CEO offrent un potentiel d'appréciation significatif.



'En 2018 avec le coût des grèves, le titre se traite sur un multiple de VE/EBITDA de 2,6 fois et un PE de 5,7 fois pour un FCF positif garanti (FCF yield de 25% selon nos estimations avec des capex en milieu de fourchette de la guidance)', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.