Air France-KLM : Oddo BHF revoit à la hausse sa cible

02/11/2018 | 10:10

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Air France-KLM, séduit par un newsflow 'porteur sur les prochains mois', un troisième trimestre 'solide' porté 'par la recette unitaire et le contrôle des coûts' et de premiers pas 'encourageants pour Benjamin Smith', le nouveau CEO.



'Nous pensons que le newsflow restera porteur sur la valeur avec la signature potentielle d'un accord avec les pilotes d'Air France qui ouvrirait la porte à des changements stratégiques d'ampleur (périmètre, croissance, flexibilité) et compte tenu de son expérience dans l'aérien, nous pensons que la présentation du plan stratégique de Ben Smith pourrait être avancée au début de l'année prochaine. Les premiers pas du nouveau CEO renforcent la probabilité d'un scenario best case avec un potentiel d'appréciation significatif', retient en effet le broker.



Oddo BHF, toujours à l'achat sur le titre, relève donc son objectif de cours de 11,10 à 11,70 euros.





