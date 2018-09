Air France-KLM : Oddo à l'achat, un 'environnement porteur'

11/09/2018 | 10:21

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne Air France-KLM, mettant en avant 'un environnement porteur mais un agenda chargé pour Benjamin Smith'.



'Lors d'un road show organisé à Paris, Frederic Gagey, CFO d'Air France-KLM, a partagé sa vision des priorités à court terme du nouveau CEO d'Air France-KLM, Benjamin Smith. Selon lui, deux problématiques majeures devront être abordées. [Tout d'abord], la résolution de la crise avec les syndicats d'Air France. Ces derniers réunis en intersyndicale vendredi dernier ont réclamé une rencontre avec le nouveau Directeur Général Exécutif sans pour autant lancer de préavis de grève. (...) [Ensuite], la gouvernance du groupe avec la volonté de retrouver un équilibre entre KLM et Air France', retient le broker.



Oddo BHF note, malgré cet agenda chargé, que l'environnement reste toujours aussi dynamique pour la compagnie aérienne, et que la situation financière s'améliore. L'analyste maintient ainsi son objectif de cours de 10,30 euros, basé sur une valorisation normative en 2019 intégrant une décote d'incertitude de 10%.



'Nous pensons que l'arrivée de Benjamin Smith au poste de CEO du groupe crédibilise la probabilité d'un scenario best case avec un potentiel d'appréciation significatif.'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com.

