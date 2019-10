Air Liquide : Morgan Stanley toujours acheteur

03/10/2019 | 12:49

Le bureau d'études Morgan Stanley a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur le titre du géant français des gaz industriels et médicaux Air Liquide, malgré un objectif de 130 euros proche du cours actuel.



Les analystes réagissent aux données préalables au CA du 3ème trimestre (attendu le 24 octobre) qui publiées hier pour la branche amirale Gaz & Services. Au T3, l'effet de changes sera un peu plus positif ('proche de 2%') que les analystes ne l'attendaient (+ 1,7%). Pratiquement nul au T2, l'effet énergie s'annonce entre - 2,5 et - 3% au T3, alors que Morgan Stanley visait + 0,2%.



Fondamentalement, même si la base de comparaison devient moins favorable, les tendances devraient demeurer solides au T3, estime Morgan Stanley, ce qui devrait également valoir pour les marges (même s'il n'en sera pas question lors de la publication du 24 octobre).





