Air Liquide : Morgan Stanley vise maintenant 124 euros

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux valeurs de la chimie au sens large, Morgan Stanley a confirmé son conseil d'achat ('surpondérer') sur l'action Air Liquide. A la suite de l'ajustement des prévisions, l'objectif de cours est porté de 118 à 124 euros.



Le géant français des gaz industriels et médicaux publiera son chiffre d'affaires trimestriel le 26 avril prochain.



Globalement, le premier trimestre s'annonce difficile pour le secteur dans un contexte d'activité réduite, notamment dans l'automobile, et alors que la météo n'était pas favorable. En Bourse, il a pourtant connu un 're-rating' (une réappréciation) autant contre les valeurs cycliques que les défensives, et la prime qu'il présente relativement à l'indice MSCI Europe atteint des niveaux perdus de vue en 2015 et 2016. Attention, la conjoncture actuelle permet difficilement d'envisager de nouvelles révisions à la hausse des anticipations à l'échelle du secteur.



Dans le cas d'Air Liquide, Morgan Stanley attend avec confiance les ventes trimestrielles, les tendances observées au 4e trimestre et ensuite étant jugées rassurantes. Malgré une base de comparaison difficile, la croissance organique de la branche Gaz & Services devrait atteindre 4,6%, anticipent les analystes. A suivre : les commandes et les commentaires de la direction sur les marges.



UBS est aussi à l'achat sur Covestro, Evonik et Croda, entre autres. 'Pour l'investisseur à plus long terme, nous sommes d'avis que la croissance d'Air Liquide et de Johnson Matthey reste convaincante', indique une note de recherche.









