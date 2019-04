Air Liquide : UBS optimiste avant le CA trimestriel

03/04/2019 | 11:14

UBS confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Air Liquide, qui se traite à moins de 50 centimes de son sommet historique. Les analystes se montrent confiants avant les ventes trimestrielles que le géant français des gaz industriels et médicaux présentera le 26 avril. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 120 euros.



Les analystes reviennent sur les indicateurs avancés que le groupe vient de publier en vue du point trimestriel. Ils en retiennent principalement l'effet calendaire négatif qui caractérise la période. Cela étant, 'la croissance organique de la branche Gaz & Services devrait rester solide au 1er trimestre 2019', estime UBS qui l'attend à 6,4% grâce à la subdivision Grande industrie, aux mises en service de nouveaux sites (notamment en Chine), et à une base de comparaison plus favorable. Et ce alors que le carnet de commande demeure bien rempli.



'Le secteur a déjà connu une inflexion en 2018, mais nous nous attendons à ce que la croissance organique des ventes de gaz atteigne au moins 5% en 2019 et en 2020, contrastant ainsi avec la faible tendance de la période 2012-2017', lorsque la croissance annuelle moyenne des quatre grands noms du gaz s'était limitée à 2,9%, termine UBS.









