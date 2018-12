Air Liquide : UBS parie sur la croissance et passe à l'achat

06/12/2018 | 11:33

UBS est passé à l'achat sur l'action du spécialiste français des gaz industriels et médicaux Air Liquide ce matin. L'objectif de cours est relevé de 109 à 117 euros.



Parallèlement, UBS a aussi entamé à l'achat le suivi de l'action du concurrent allemand Linde, avec une cible de 165 euros.



Les analystes ont passé en revue le secteur de la chimie au sens large, qui en 2019 devrait connaître sa croissance la plus faible depuis 2015. De plus, les prix des matières premières menaceraient les marges alors que les valorisations des actions sont jugées plutôt élevées. Bref, UBS abaisse ses prévisions de bénéfices par action pour le secteur de 5% en 2019, ce qui ne présage plus que d'une hausse de 4% par rapport à 2018, alors que le consensus attend + 7%.



Dans ce contexte, UBS entend 'rester défensif' et distingue Air Liquide. La note se montre positive sur la Grande industrie, deuxième grande branche d'activité du groupe français après l'Industriel marchand : dans cette division, la croissance devrait accélérer en 2019 et 2020 en lien avec les investissements prévus par les clients des secteurs pétro-gaziers et de la chimie.



Bref, 'nous estimons que la croissance organique des Gaz & services d'Air Liquide sera nettement supérieure à celle du PIB mondial en 2018, une première depuis 2011', indique UBS.









