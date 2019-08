Air Liquide : décote excessive, Credit suisse passe à l'achat

06/08/2019 | 10:52

Credit suisse se montre désormais positif sur l'action du groupe français de gaz industriels et médicaux Air Liquide, concurrent de Linde et d'Air Products. Précédemment vendeur ('sous-performance'), les analystes sont directement passés à l'achat ('surperformance'), l'objectif de cours étant relevé de 116 à 140 euros. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 14%



Premier argument : une divergence de performances. Credit suisse calcule que depuis le début de l'année, l'action Air Liquide a sous-performé de 17% celles de Linde et d'Air Products et qu'elle se traite donc suivant une décote sectorielle de 19%, en retenant le ratio valeur d'entreprise / EBITDA. Il s'agit selon les analystes de la plus forte décote en dix ans, sachant que son niveau historique est de l'ordre de 5%. Etant donné la qualité des résultats semestriels d'Air Liquide, cela est 'injustifié', tranche une note.



Fondamentalement, peut-on lire, le secteur est porté par sa concentration récente, qui renforce le pouvoir de fixation des prix des acteurs subsistants, mais aussi par une décrue des investissements des grands acteurs, ce dont on peut anticiper une poursuite de la hausse des facteurs de charge des usines. Enfin, les valeurs des gaz industriels et médicaux devraient se montrer défensives dans un environnement de marché incertain.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.