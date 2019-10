AIR LIQUIDE : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 145 euros sur Air Liquide. Le broker s'attend à ce que le ralentissement de la croissance des marchés industriels et une plus grande prudence des clients soient plus visibles au second semestre 2019 et au premier semestre 2020. C'est la raison pour laquelle il a abaisse sa prévision de ventes 2019 de 1,9% et de 2020, de 2,5%.