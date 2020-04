Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 149 euros sur Air Liquide. Le broker a salué le solide début d'année et les gains du productivité du spécialiste des gaz industriels. Certes, le deuxième trimestre sera bien plus difficile, mais c'est attendu, rappelle le bureau d'études.