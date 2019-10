AIR LIQUIDE : acquisition significative en Malaisie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a annoncé l'acquisition d'un acteur majeur des gaz industriels en Malaisie, Southern Industrial Gas Sdn Bhd. Finalisée aujourd'hui, cette opération double les capacités de conditionnement des gaz d'Air Liquide en Malaisie. Elle devrait générer des synergies importantes grâce à une présence plus importante, Air Liquide disposant désormais d'un réseau couvrant l'essentiel du pays. Southern Industrial Gas Sdn Bhd (SIGSB) était auparavant une filiale de SIG Gas Berhad, une société cotée à la Bourse malaisienne.Fort d'un chiffre d'affaires annuel de près de 80 millions de ringgits malaisiens (environ 20 millions d'euros), SIGSB est un des principaux acteurs des gaz industriels du marché malaisien. La société emploie plus de 200 collaborateurs et possède 8 installations de production et de remplissage de gaz à travers la Malaisie. Son réseau de distribution dessert la totalité des bassins industriels clés du pays.François Abrial, membre du comité exécutif d'Air Liquide supervisant l'Asie-Pacifique, a déclaré: "Cette acquisition nous permettra de renforcer nos activités en Malaisie, avec un réseau plus étendu qui générera de la croissance durable et des solutions innovantes pour nos clients dans les gaz industriels en Malaisie. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de SIGSB au sein d'Air Liquide en Malaisie et sommes confiants dans notre capacité à continuer de créer de la valeur pour nos clients et des opportunités pour nos collaborateurs"