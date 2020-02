AIR LIQUIDE bien orienté, nouvelle amélioration de la rentabilité en vue en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide (+2,98% à 138,65 euros) figure parmi les principales hausses du CAC 40, les investisseurs retenant des résultats 2019 une performance opérationnelle élément meilleure que prévu. L’année dernière, le spécialiste des gaz industriels a généré un résultat net part du groupe de 2,242 milliards d’euros, en hausse de 6,1 % et un résultat opérationnel courant de 3,794 milliard d’euros, en hausse de 10%. Ce dernier est supérieur d’environ 1% aux attentes.La marge opérationnelle courante a ainsi progressé de 90 points de base à 17,3%. Selon Goldman Sachs, la rentabilité d'Air Liquide a été soutenue par la hausse des prix et son programme d'économies. Ses gains d'efficacité ont augmenté de 23,4% cette année à 433 millions d'euros, représentant une économie de 2,7 % de la base des coûts. Air Liquide visait plus de 400 millions d'euros.Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 21,920 milliards d'euros, en progression de 4,3%. Sa progression retombe à 3,2% en données comparables. L'activité au dernier trimestre a déçu, les revenus ayant reculé de 1,1% (-0,1% en données comparables) à 5,51 milliards d'euros. Goldman Sachs et UBS mettent en cause les deux principales branches du groupe, Grande industrie et Industriel Marchand.Fidèle à son habitude, le spécialiste des gaz industriels ne communique pas d'objectifs 2020 chiffrés. Air Liquide s'est dit confiant " à réaliser une croissance du résultat net, à change constant ", tout en apportant cette année une précision supplémentaire. Il a ainsi ajouté être " confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle ".Benoît Potier, PDG du groupe, a conditionné l'atteinte des objectifs " à un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale ", faisant allusion de façon transparente au coronavirus.