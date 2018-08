AIR LIQUIDE dans le rouge, entrainé par LINDE qui pourrait payer très cher sa fusion avec PRAXAIR

0 0

Air Liquide (-0,09% à 108,05 euros) sousperforme le CAC 40 à l'ouverture de la Bourse. Mais le titre du fabricant de gaz industriel apparait surtout comme une victime collatérale, entrainé par son concurrent allemand Linde. Ce dernier chute de 7,10% à Francfort, plus forte baisse de la Bourse allemande, après que les autorités américaines ont présenté de nouvelles exigences pour autoriser sa fusion avec Praxair. Le groupe allemand s'est déjà débarrassé de toutes ses activités en Amérique du Nord, vendues mi-juillet à un consortium composé de CVC et de Messer, pour 3,3 milliards de dollars."Linde et Praxair sont en train d'évaluer les nouvelles demandes des autorités américaines afin de connaitre précisément leur ampleur et d'étudier le meilleur moyen d'y répondre afin de finaliser l'opération", indique le groupe allemand dans son communiqué.