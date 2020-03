AIR LIQUIDE : entre en négociations exclusives pour céder sa filiale CRYOPDP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a annoncé lundi soir être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners, en vue d’une cession de sa filiale CRYOPDP. Cette décision correspond à la stratégie d’Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du groupe et ainsi maximiser ses performances. Aucun élément financier n’a été dévoilé.Cette opération est soumise à l'accord final et définitif entre les parties, et sera réalisée dans le cadre des processus sociaux réglementaires et du dialogue continu avec les instances représentatives du personnel.CRYOPDP fournit des solutions de transport internationales sous température dirigée aux secteurs de la recherche clinique et de la thérapie cellulaire et génique. Basé à Paris, CRYOPDP emploie plus de 250 collaborateurs dans 12 pays et opère dans plus de 150 pays.