AIR LIQUIDE : est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle en 2020

Air Liquide a généré en 2019 un résultat net part du groupe de 2,242 milliards d’euros, en hausse de 6,1 % en croissance publiée et de 6,7 % hors application de la norme comptable IFRS16. Le résultat opérationnel courant (ROC) du spécialiste des gaz industriels a atteint 3,794 milliard d’euros, en hausse publiée de 10% et de 7,5 % en croissance comparable. La marge opérationnelle courante s’est établie à 17,3 % représentant une forte amélioration de 90 points de base.Le chiffre d'affaires est ressorti à 21,920 milliards d'euros en 2019, en hausse comparable de + 3,2 %. Les ventes Gaz & Services présentent une croissance comparable de 3,5 %, en dépit d'un environnement économique en ralentissement au quatrième trimestre 2019.Le chiffre d'affaires Gaz & Services s'est établi à 21,04 milliards d'euros en 2019, en hausse comparable de 3,5 %. Les ventes publiées sont en hausse de 4,6 %, l'effet défavorable de l'énergie (- 1,5 %) étant plus que compensé par les effets favorables du change (+ 2,1%) et du périmètre significatif (+ 0,5 %).A propos des perspectives, Benoît Potier, Président-Directeur Général du Groupe Air Liquide a déclaré : " Ainsi en 2020, en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant. "Le Conseil d'administration proposera, à la prochaine Assemblée générale des Actionnaires, le versement d'un dividende de 2,70 euros par action. A la suite de l'attribution d'actions gratuites de 1 pour 10 réalisée en octobre 2019, le dividende proposé représente une forte croissance de 12,4 % par rapport à 2018. Le dividende sera détaché le 11 mai 2020 et mis en paiement le 13 mai 2020.