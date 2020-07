AIR LIQUIDE : et le port de Rotterdam s'associent pour propulser les camions à l'hydrogène

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide et le port de Rotterdam ont annoncé le lancement d’une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025. Il s'agit de l'un des plus grands projets européens de développement de camions à hydrogène et d'infrastructures connexes. Il contribuera à améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2 d'environ 100 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 110 millions de kilomètres parcourus.Ce projet devrait voir le développement et le déploiement de 25 stations à hydrogène de grande capacité, et vise également à la mise en place de capacités d'électrolyse nécessaires pour produire de l'hydrogène bas carbone.Plusieurs partenaires représentant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des constructeurs de camions tels que VDL Groep et Iveco/Nikola à des sociétés de transport comme Vos Logistics, Jongeneel Transport et HN Post, ainsi que des fournisseurs majeurs de piles à combustible ont déjà accepté de se joindre à ce projet. Elles réaliseront conjointement l'étude de faisabilité de l'ensemble de cette chaîne de valeur.Air Liquide et le port de Rotterdam invitent et s'attendent à ce que d'autres sociétés se joignent à cette initiative dans les prochains mois.La décision finale d'investissement des partenaires du projet devrait être prise à la fin de l'année 2022.François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du comité exécutif d'Air Liquide, a déclaré: "Nous sommes convaincus que l'hydrogène est un élément essentiel de la transition énergétique. Pour les transports lourds, l'hydrogène jouera un rôle déterminant et ouvrira la voie à une mobilité durable et neutre en carbone. Cette alliance démontre l'engagement des partenaires impliqués à unir leurs forces au service d'une ambition commune de lutte contre le changement climatique."