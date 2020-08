AIR LIQUIDE : finalise la cession de sa filiale schülke à EQT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale schülke à la société de capital-investissement EQT. Le montant total de la transaction, sujet à une clause de « earn-out », est compris entre 925 millions d’euros et 1 milliard d’euros. Cette décision correspond à la stratégie de spécialiste des gaz industriels de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur ses activités principales dans le domaine des gaz et de la santé, et ainsi de maximiser ses performances.