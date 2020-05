AIR LIQUIDE : finalise la cession de ses activités tchèques slovaques à Messer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a annocé la finalisation de la cession de ses entités en République tchèque et en Slovaquie à Messer. Le montant de la transaction n'est toujours pas connu. L'opération avait été dévoilée fin janvier. Au total, les entités concernées, acquises par Air Liquide au début des années 2000, emploient 53 collaborateurs basés à Prague et Trnava. Cette décision reflète la stratégie du groupe français de revoir régulièrement son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique et sa performance.