AIR LIQUIDE : investissement important aux Etats-Unis

Air Liquide a annoncé mercredi soir un accord avec Methanex pour la fourniture d’oxygène, d’azote et de services dans le cadre du projet d’agrandissement d’une usine de méthanol à Geismar, en Louisiane. Afin de servir Methanex et d’autres clients situés dans le bassin industriel qui comprend Geismar et Baton Rouge, Air Liquide investira plus de 270 millions de dollars américains dans deux nouvelles unités de séparation des gaz de l’air de grande taille et dans des infrastructures connectées à son réseau de canalisations “Mississippi River Pipeline System”.Ceci lui permettra d'augmenter de manière significative sa capacité de production sur la côte du golfe du Mexique aux Etats-Unis.Pour fournir les quantités d'oxygène et d'azote nécessaires à la troisième usine de méthanol de Methanex, à Geismar, ainsi qu'à d'autres clients le long de son réseau de canalisations "Mississippi River Pipeline System", Air Liquide construira deux nouvelles unités de séparation des gaz de l'air. Avec ces deux unités, chacune d'une capacité de 2 500 tonnes/jour d'oxygène, Air Liquide pourra accroître de plus de 25 % la quantité transportée par ce réseau de canalisations.L'accord entre Air Liquide et Methanex renforce encore la position d'Air Liquide dans la région du golfe du Mexique aux Etats-Unis, en particulier dans le bassin industriel dynamique situé entre Geismar et Baton Rouge.Les nouvelles unités de séparation des gaz de l'air devraient entrer en production mi-2022 pour les besoins de Methanex pour la production de méthanol.