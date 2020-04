AIR LIQUIDE : investissement majeur à Taiwan dans le domaine des semi-conducteurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a annoncé qu'il va investir près de 200 millions d'euros dans la construction de capacités de production dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu, qui se trouvent respectivement dans le sud et le nord de Taiwan. Dans le cadre d'un accord de long-terme avec un leader du marché des semi-conducteurs, cet investissement dans de nouvelles capacités permettra au groupe de fournir trois grandes usines de production de semi-conducteurs en cours de construction dans le Tainan Science Park.Ce, ainsi que les futurs centres de R&D pour circuits intégrés logiques parmi les plus avancés au monde, situés dans le Hsinchu Science Park.A travers Air Liquide Far Eastern, co-entreprise détenue en majorité, Air Liquide construira, détiendra et exploitera des unités de production d'hydrogène et d'oxygène de ultra-haute pureté dans chacun des deux bassins, pour un total de 5 000 Nm3/heure d'hydrogène, ainsi que deux nouvelles unités de grande taille à Hsinchu pour produire de l'azote et de l'argon, pour une capacité additionnelle de 120 000 Nm3/heure d'azote de très haute pureté. Elle fournira également de grands volumes volumes d'hélium à ces mêmes usines. Les premières unités devraient démarrer au cours du deuxième trimestre 2021 afin de soutenir le développement des nouvelles usines de production de puces semi-conductrices du client, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.Ce projet reflète la capacité de la société à assurer la fourniture de technologies et de services de production d'azote et d'argon fiable et économe en énergie. Elle indique également sa capacité à fournir des solutions différenciées et bas-carbone d'hydrogène et d'oxygène de très haute pureté. L'hydrogène sera en effet en partie produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui permettra d'éviter l'émission de dioxyde de carbone (CO2) dans une proportion estimée à 20 000 tonnes par an.