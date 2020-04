AIR LIQUIDE : le Covid-19 pèse sur les perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a publié un chiffre d'affaires solide au premier trimestre, mais dévoilé des prévisions prudentes en raison de l'impact du Covid-19. En Bourse, ce conservatisme, pourtant marque de fabrique du spécialiste français des gaz industriels, est sanctionné. Le titre abandonne 1,6% à 115,70 euros.Air Liquide a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 5,37 milliards d'euros, en hausse de 0,6% en organique malgré la crise sanitaire.Air Liquide a indiqué que ses gains d'efficacité ont atteint 91 millions d'euros, en hausse de 18 % grâce notamment à une contribution accrue de la zone Amériques. L'objectif annuel désormais fixé à plus de 400 millions d'euros est maintenu pour 2020 malgré la crise sanitaire.En termes de perspectives, le fleuron industriel a observé fin mars une reprise de l'activité en Chine, alors que les zones Europe, Amériques et Afrique Moyen-Orient traversent la phase critique de la crise sanitaire, dont les effets les plus importants sont anticipés au deuxième trimestre.Air Liquide est néanmoins confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant.Le résultat net 2020 publié devrait être en croissance si le projet de cession de sa filiale allemande Schülke se réalise pendant l'année, a précisé le groupe.Le résultat net récurrent 2020, c'est à dire hors plus value liée à la cession de Schülke et hors éléments exceptionnels significatifs, devrait être proche du résultat net récurrent 2019 à taux de change constant.Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 149 euros sur Air Liquide. Le broker a salué le solide début d'année et les gains du productivité du spécialiste des gaz industriels. Certes, le deuxième trimestre sera bien plus difficile, mais c'est attendu, rappelle le bureau d'études.Goldman Sachs a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 125 euros. Le broker estime que cette performance confirme la résistance des activités du groupe, malgré la révision à la baisse de ses objectifs annuels. Air Liquide table désormais sur un bénéfice net stable et non plus en croissance, en raison du Covid-19.