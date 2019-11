AIR LIQUIDE : prépare la vente de sa filiale allemande schülke

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide étudie la possibilité d'une cession de sa filiale schülke. Le Groupe a pour objectif de continuer à développer ses activités santé, tout en permettant à schülke de bénéficier des meilleures opportunités pour son développement à long terme. Le processus étant dans une phase très préliminaire, différents scénarios sont actuellement à l'étude ; rien ne garantit avec certitude qu'il en résultera un désinvestissement effectif.L'ensemble de ce processus se déroulera dans le respect des conditions d'information et de consultation en vigueur et dans le cadre d'un dialogue permanent avec les instances représentatives du personnel.schülke, dont le siège social est situé en Allemagne, est un leader dans le domaine de l'infection, de la prévention et de l'hygiène. Avec 130 ans d'expérience, schülke compte plus de 1 200 collaborateurs dans 22 pays.