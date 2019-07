AIR LIQUIDE : renouvelle ses contrats avec Shell

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide et le spécialiste mondial de la chimie, Shell Chemicals, ont renouvelé leurs contrats concernant la fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site Scotford de Shell au Canada. "Dans le cadre de cet engagement, Air Liquide rénovera ses installations à Scotford afin de favoriser la croissance future au sein de ce bassin industriel", a précisé le groupe français dans un communiqué.Le renouvellement de ces contrats s'inscrit dans une relation de longue date entre Air Liquide et Shell. Il illustre également l'engagement d'Air Liquide au service de l'industrie en Alberta, où le groupe fournit des gaz industriels et médicaux à un large éventail de clients depuis près d'un siècle."Air Liquide est heureux de renforcer sa relation avec Shell, un leader mondial et un client stratégique historique du groupe. Le renouvellement de ces contrats majeurs témoigne de la confiance de nos clients dans la capacité d'Air Liquide à créer de la valeur et à garantir un service de haute qualité dans la durée", a commenté Michael J. Graff, Vice-président et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide.