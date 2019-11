AIR LIQUIDE : signe un protocole d'accord avec Sinopec

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide et Sinopec ont signé, à Pékin, en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République française, et de Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, un protocole d’accord pour contribuer à l’accélération du déploiement de solutions de mobilité hydrogène en Chine. Les dirigeants d'Air Liquide et Sinopec ont convenu d'envisager un développement du réseau dédié à la mobilité hydrogène et à l'amélioration du cadre réglementaire indispensable au développement de l'hydrogène énergie en Chine, le plus grand marché mondial de la mobilité.Dans le cadre de cet accord, Air Liquide apportera à Sinopec son expertise de la chaîne logistique de l'hydrogène, de la production au stockage et à la distribution, afin d'apporter des solutions compétitives de fourniture d'hydrogène aux marchés chinois de la mobilité propre.Première entreprise mondiale de raffinage, Sinopec est aussi le deuxième distributeur de produits chimiques et de carburant au monde avec un réseau de plus de 30 000 stations de distribution. Air Liquide et Sinopec sont des partenaires de longue date avec trois coentreprises existantes fournissant des gaz de l'air aux sites de Sinopec.Les deux groupes partagent également une vision commune sur le rôle de l'hydrogène dans le futur mix énergétique.