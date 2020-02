Air Liquide : 2019 : Une année marquante par la performance, les investissements et l'engagement en faveur du climat 0 11/02/2020 | 07:23 Envoyer par e-mail :

comparable (a) Chiffre d’affaires Groupe 21 920 + 4,3 % + 3,2 % dont Gaz & Services 21 040 + 4,6 % + 3,5 % Résultat opérationnel courant 3 794 + 10,0 % + 7,5 % Marge opérationnelle Groupe 17,3 % + 90 pbs Variation hors énergie + 70 pbs Résultat net - part du Groupe 2 242 + 6,1 % Résultat net récurrent - part du Groupe (b) 2 307 + 9,2 % + 11,1 % Bénéfice net par action (en euros) 4,76 + 5,9 % Dividende 2019 proposé par action (en euros) (c) 2,70 + 12,4 % Cash-Flow avant variation du besoin en fonds de roulement (d) 4 859 + 14,5 % Dette nette 12,4 Mds € ROCE récurrent (e) 8,6 % + 60 pbs (a) Variation hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif, voir réconciliation en annexe. (b) Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n’impactent pas le résultat opérationnel courant, voir réconciliation en annexe. (c) Donnée 2018 retraitée de l’impact de l’attribution d’actions gratuites d’octobre 2019. (d) Hors IFRS16, la variation serait de +8,3%. (e) Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe. Commentant les résultats 2019, Benoît Potier, Président-Directeur Général du Groupe Air Liquide a déclaré : « 2019 est une année marquante, avec à la fois une amélioration significative de la performance, des investissements élevés pour servir nos clients et renforcer notre efficacité, et une mise en œuvre opérationnelle de notre plan d’action en faveur du climat. Les ventes 2019 sont portées par le développement des activités Gaz & Services et Marchés Globaux & Technologies. A données comparables, toutes les activités Gaz & Services, soit 96 % du chiffre d’affaires du Groupe, progressent sur l’année, l’Électronique et la Santé étant particulièrement dynamiques. Sur le plan géographique, toutes les régions sont également en croissance, notamment les zones Europe et Asie-Pacifique. Au global, et en dépit du ralentissement attendu de l’économie mondiale observé au 4ème trimestre, le Groupe a réalisé des résultats solides, confirmant la pertinence de son modèle économique et de sa stratégie. La progression de la marge opérationnelle du Groupe traduit une gestion dynamique des prix et du mix-produit, du portefeuille d’actifs et des efficacités. Celles-ci atteignent 433 millions d’euros. Les flux de trésorerie sont élevés et le taux d’endettement décroît sensiblement. Le bilan du Groupe est solide. Le ROCE continue de s’améliorer. La performance de l’année est en ligne avec l’ensemble des objectifs du programme NEOS et des Objectifs climat du Groupe. Dans un contexte où les opportunités industrielles restent nombreuses, les décisions d'investissement progressent fortement à 3,7 milliards d’euros. Les nouveaux projets signés avec nos clients Grande Industrie et Électronique vont nous permettre de renforcer encore nos positions dans nos grands bassins industriels. Ainsi en 2020, en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant. » Faits marquants 2019 Grande industrie : Signature de nombreux contrats à long terme, en Russie avec Severstal, dans le golfe du Mexique avec Marathon Petroleum Company, Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), LyondellBasel et Methanex, et au Kazakhstan avec Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI). Cession à Fujian Shenyuan du complexe de production.

: Signature de nombreux contrats à long terme, en Russie avec Severstal, dans le golfe du Mexique avec Marathon Petroleum Company, Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), LyondellBasel et Methanex, et au Kazakhstan avec Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI). Cession à Fujian Shenyuan du complexe de production. Industriel Marchand : Acquisition par Airgas de Tech Air aux Etats-Unis et acquisition de Southern Industrial Gas en Malaisie. Lancement de Qlixbi, innovation de rupture combinant innovation technique et digitale dans le domaine du soudage. Inauguration du premier atelier robotisé de préparation de commandes à Feyzin.

: Acquisition par Airgas de Tech Air aux Etats-Unis et acquisition de Southern Industrial Gas en Malaisie. Lancement de Qlixbi, innovation de rupture combinant innovation technique et digitale dans le domaine du soudage. Inauguration du premier atelier robotisé de préparation de commandes à Feyzin. Santé : Acquisitions dans la santé à domicile de Sleep & Health SA et de Megamed AG en Suisse, de Dialibre en Espagne et de Medidis aux Pays-Bas. E-santé : déploiement en France de l’offre de télésurveillance médicale “Chronic Care Connect”.

: Acquisitions dans la santé à domicile de Sleep & Health SA et de Megamed AG en Suisse, de Dialibre en Espagne et de Medidis aux Pays-Bas. E-santé : déploiement en France de l’offre de télésurveillance médicale “Chronic Care Connect”. Innovation : Inauguration au Japon du nouveau Campus Innovation Tokyo. Inauguration d’Accelair, l’accélérateur de start-up deeptech du Campus Innovation Paris. Signature de plus de 30 contrats d’équipements cryogéniques basés sur la technologie Turbo Brayton, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des méthaniers.

: Inauguration au Japon du nouveau Campus Innovation Tokyo. Inauguration d’Accelair, l’accélérateur de start-up deeptech du Campus Innovation Paris. Signature de plus de 30 contrats d’équipements cryogéniques basés sur la technologie Turbo Brayton, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des méthaniers. Climat : Participation à trois projets novateurs pour lutter contre le changement climatique: le projet Northern Lights pour la capture et le stockage de CO 2 en Norvège, avec thyssenkrupp Steel pour l’utilisation d’hydrogène afin de réduire les émissions de carbone dans la production d’acier, et avec ArcelorMittal pour la capture et le recyclage des émissions de carbone liées à la production d’acier.

: Participation à trois projets novateurs pour lutter contre le changement climatique: le projet Northern Lights pour la capture et le stockage de CO en Norvège, avec thyssenkrupp Steel pour l’utilisation d’hydrogène afin de réduire les émissions de carbone dans la production d’acier, et avec ArcelorMittal pour la capture et le recyclage des émissions de carbone liées à la production d’acier. Energie Hydrogène : Prise d’une participation de près de 20% dans la société canadienne Hydrogenics Corporation, spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse. Construction au Canada de la plus grande unité d’électrolyse à membrane au monde. Développement de la mobilité hydrogène en Chine avec la création de la joint-venture Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment co. et protocole d’accord avec Sinopec. Partenariat en France avec Engie et l’agglomération DLVA pour produire de l’hydrogène vert à l’échelle industrielle (projet HyGreen).

Prise d’une participation de près de 20% dans la société canadienne Hydrogenics Corporation, spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse. Construction au Canada de la plus grande unité d’électrolyse à membrane au monde. Développement de la mobilité hydrogène en Chine avec la création de la joint-venture Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment co. et protocole d’accord avec Sinopec. Partenariat en France avec Engie et l’agglomération DLVA pour produire de l’hydrogène vert à l’échelle industrielle (projet HyGreen). Corporate : Nomination de 4 nouveaux membres au Comité exécutif à partir du 1er septembre. Emission obligataire de 500 millions de dollars à taux historiquement bas pour financer la croissance à long terme. Intégration dans la ligne syndiquée de 2 milliards d’euros du Groupe d’un mécanisme de corrélation entre ses coûts financiers et trois de ses objectifs RSE dans les domaines de l’intensité carbone, de la diversité homme-femme et de la sécurité. Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 21 920 millions d’euros en 2019, en hausse comparable de + 3,2 %. Les ventes Gaz & Services présentent une croissance comparable robuste, de + 3,5 %, en dépit d’un environnement économique en ralentissement au 4ème trimestre 2019. En Ingénierie & Construction, les ventes aux clients tiers diminuent par rapport à 2018, les ressources étant principalement allouées aux projets internes. L’activité Marchés Globaux & Technologies poursuit son développement dynamique avec une croissance de + 14,9 %. L’effet de change est positif à + 2,1 % tandis que l’effet énergie est défavorable (- 1,4 %). L’acquisition de la société Tech Air aux Etats-Unis à la fin du 1er trimestre 2019 et la cession de Fujian Shenyuan en septembre génèrent un effet périmètre significatif de + 0,4 % sur l'année. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une croissance publiée de + 4,3 % en 2019. Le chiffre d’affaires Gaz & Services s’établit à 21 040 millions d’euros en 2019, en hausse comparable de + 3,5 %. Les ventes publiées sont en hausse de + 4,6 %, l’effet défavorable de l’énergie (- 1,5 %) étant plus que compensé par les effets favorables du change (+ 2,1%) et du périmètre significatif (+ 0,5 %). Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 8 460 millions d’euros et progresse de + 1,5 % en 2019 à données comparables. Les ventes de la Grande Industrie sont stables sur l’année du fait de nombreux arrêts clients pour maintenance aux Etats-Unis au 2 nd semestre. Le chiffre d’affaires de l’Industriel Marchand affiche une croissance résiliente de + 0,7 % soutenue notamment par des prix plus élevés. La croissance de l’Electronique s’établit à + 2,1 % et la Santé poursuit son fort développement (+ 9,7 %), notamment dans les gaz médicaux aux Etats Unis et en Amérique latine.

s’établit à et progresse de en 2019 à données comparables. Les ventes de la Grande Industrie sont stables sur l’année du fait de nombreux arrêts clients pour maintenance aux Etats-Unis au 2 semestre. Le chiffre d’affaires de l’Industriel Marchand affiche une croissance résiliente de + 0,7 % soutenue notamment par des prix plus élevés. La croissance de l’Electronique s’établit à + 2,1 % et la Santé poursuit son fort développement (+ 9,7 %), notamment dans les gaz médicaux aux Etats Unis et en Amérique latine. En croissance comparable de + 3,4 % sur l’année 2019, le chiffre d’affaires de la zone Europe atteint 7 172 millions d’euros , soutenu par le dynamisme des ventes de la Santé (+ 5,2 %) et la croissance solide de l’Industriel Marchand (+ 3,4 %) avec notamment des effets prix élevés et des volumes robustes. Les ventes de la Grande Industrie (+ 1,7 %) sont soutenues par des volumes d’hydrogène en hausse pour les raffineries au Benelux alors que la demande reste plus faible dans les secteurs de la Sidérurgie et de la Chimie.

sur l’année 2019, le chiffre d’affaires de la zone atteint , soutenu par le dynamisme des ventes de la Santé (+ 5,2 %) et la croissance solide de l’Industriel Marchand (+ 3,4 %) avec notamment des effets prix élevés et des volumes robustes. Les ventes de la Grande Industrie (+ 1,7 %) sont soutenues par des volumes d’hydrogène en hausse pour les raffineries au Benelux alors que la demande reste plus faible dans les secteurs de la Sidérurgie et de la Chimie. Le chiffre d’affaires de la zone Asie-Pacifique s’établit à 4 794 millions d’euros en 2019, en progression comparable de + 7,7 % . En Grande Industrie, les ventes sont en forte hausse (+ 9,7 %), bénéficiant de plusieurs montées en puissance d’unités en Chine. L’activité Industriel Marchand affiche une croissance solide (+ 3,7 %), en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est. L’activité Électronique maintient une hausse très dynamique de son chiffre d’affaires en 2019 (+ 10,4 %) malgré des ventes d'Équipements & Installations en très fort recul au 4 ème trimestre par rapport au niveau record de ventes en 2018.

s’établit à en 2019, en progression comparable de . En Grande Industrie, les ventes sont en forte hausse (+ 9,7 %), bénéficiant de plusieurs montées en puissance d’unités en Chine. L’activité Industriel Marchand affiche une croissance solide (+ 3,7 %), en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est. L’activité Électronique maintient une hausse très dynamique de son chiffre d’affaires en 2019 (+ 10,4 %) malgré des ventes d'Équipements & Installations en très fort recul au 4 trimestre par rapport au niveau record de ventes en 2018. Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 614 millions d’euros, en hausse comparable de + 1,5 % en 2019. L’activité Industriel Marchand reste très dynamique au Moyen-Orient, en Egypte et en Inde, avec notamment de fortes ventes d'hélium. L’activité est en légère croissance dans la Grande Industrie, les unités majeures de la région situées en Arabie saoudite et en Afrique du Sud étant désormais opérées à pleine capacité. Le développement des activités de la Santé se poursuit en Egypte et en Arabie saoudite. Toutes les activités participent à la croissance en 2019, en particulier la Santé et l'Électronique. La Grande Industrie (+ 3,4 %) bénéficie notamment de volumes d'hydrogène soutenus en Europe et en Asie et de plusieurs montées en puissance d'unités. Dans un environnement économique moins favorable au 4ème trimestre, la croissance de l’Industriel Marchand atteint + 1,9 % sur l’année, soutenue notamment par une gestion efficace des prix (+ 3,6 %) incluant l’hélium. La forte progression de la Santé (+ 5,7 %) provient de la croissance organique des ventes, notamment de la Santé à domicile en Europe et en Amérique latine, et des Gaz médicaux aux Etats-Unis. L’Electronique maintient une hausse très dynamique de son chiffre d’affaires en 2019 (+ 7,9 %) avec des ventes de Gaz vecteurs et de Matériaux avancés en progression à deux chiffres. Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie & Construction s’élève à 328 millions d’euros, en baisse par rapport à 2018, les ressources étant principalement allouées aux projets internes pour la Grande Industrie et l'Électronique. Les ventes totales incluant les projets Groupe sont en croissance, alimentées par des décisions d’investissement s’établissant à un niveau record, notamment dans la Grande Industrie. L’activité Marchés Globaux & Technologies présente un chiffre d’affaires en hausse comparable de + 14,9 % à 552 millions d’euros en 2019. L’activité biométhane avec la montée en puissance de plusieurs unités en Europe est en forte progression, ainsi que les ventes d’équipements liés à la technologie Turbo Brayton, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre lors du transport maritime du gaz naturel. En 2019, les efficacités en forte hausse de + 23,4 % atteignent 433 millions d’euros, par rapport à 351 millions d’euros en 2018. Elles représentent une économie de 2,7 % de la base des coûts et excèdent largement l’objectif qui avait été fixé à plus de 400 millions d’euros après le renforcement du programme en début d’année. Le déploiement d’outils digitaux, la poursuite des plans de réalignement et la montée en puissance d’Airgas dans le programme sont les principaux contributeurs à l’accélération des efficacités. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 3 794 millions d’euros pour l’année 2019, en hausse publiée de + 10,0 % et de + 7,5 % en croissance comparable. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d’affaires) s’établit à 17,3 % représentant une forte amélioration de + 90 points de base par rapport à 2018, et de + 70 points de base hors effet énergie, dont + 10 points de base provenant de l’application de la norme IFRS16. La marge opérationnelle Gaz & Services s’établit à 19,1 %, en progression de + 60 points de base hors effet énergie par rapport à 2018. Le résultat net part du Groupe s’établit à 2 242 millions d’euros en 2019, en hausse de + 6,1 % en croissance publiée et de + 6,7 % hors application de la norme IFRS16. En excluant la moins-value de cession des unités de Fujian Shenyuan en 2019 et le gain financier exceptionnel en 2018, le résultat net récurrent(1) part du Groupe augmente de + 11,1 %. La capacité d’autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement atteint 4 859 millions d’euros et s’établit à 22,2 % des ventes (21,0 % hors application de la norme IFRS16). Elle affiche une forte croissance publiée de + 14.5 % (+ 8,3 % hors application de la norme IFRS16). En 2019 les paiements sur investissements industriels bruts sont en forte hausse de + 17,2 % et s’élèvent à 2 636 millions d’euros, représentant 12,0 % des ventes. Le ratio de dette nette sur fonds propres s’établit à 64,0 % fin décembre 2019, soit une amélioration de - 480 points de base par rapport à fin 2018. Les décisions d’investissement industriel et financier représentent un total de 3,7 milliards d’euros pour l’année 2019, en hausse de + 19,8 % par rapport à 2018. Les décisions d’investissement industriel atteignent un niveau record de 3 157 millions d’euros, avec des investissements majeurs dans le cadre de contrats à long terme avec les clients de la Grande Industrie essentiellement dans des bassins stratégiques où le Groupe est déjà présent. Le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois reste dynamique et s’établit à 2,9 milliards d’euros, en hausse par rapport à 2,6 milliards d’euros fin 2018. Le ROCE récurrent(1) qui exclut l’impact de la moins value de cession des unités de Fujian Shenyuan sur le résultat net, s’élève à 8,6 %, soit une amélioration de + 60 points de base par rapport à fin décembre 2018. Cette progression est en ligne avec l’objectif NEOS du Groupe d’atteindre à nouveau un ROCE supérieur à 10 % d’ici 2021-2022. En ce qui concerne la performance extra-financière du Groupe, le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt des employés continue de s’améliorer par rapport à 2018 pour atteindre 1,2, le niveau le plus bas depuis 20 ans. L’intensité carbone du Groupe est de nouveau en baisse à 4,6 kg de CO 2 équivalent par euro d’EBITDA(2). Elle est inférieure à la prévision initiale, notamment du fait de la cession des unités de gaz industriels de Fujian Shenyuan en septembre, mais aussi d’arrêts clients plus importants générant une baisse des volumes de production. En Janvier 2020, l'engagement du Groupe a été doublement récompensé par le CDP(3), qui attribue à Air Liquide la note la plus haute « A », à la fois pour ses actions en faveur du climat et pour sa gestion durable de l'eau. Par ailleurs, Air Liquide compte 29% de femmes ingénieurs et cadres dans ses effectifs en 2019 et vise 35% en 2025. Le Conseil d’Administration d’Air Liquide, qui s’est réuni le 10 février 2020, a arrêté les comptes audités de l’exercice 2019. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux comptes. Le Conseil d’Administration proposera, à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le versement d’un dividende de 2,70 euros par action. A la suite de l’attribution d’actions gratuites de 1 pour 10 réalisée en octobre 2019, le dividende proposé représente une forte croissance de + 12,4 % par rapport à 2018. Le dividende sera détaché le 11 mai 2020 et mis en paiement le 13 mai 2020. Le Conseil d’Administration a également approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale le 5 mai 2020, afin notamment de : renouveler, pour une durée de quatre ans, le mandat d’administrateur de Monsieur Brian Gilvary , membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2016 et membre du Comité d'audit et des comptes depuis 2017.

, membre du Conseil d'Administration de la Société depuis 2016 et membre du Comité d'audit et des comptes depuis 2017. nommer en qualité d'administrateurs, pour une durée de quatre ans, Mesdames Anette Bronder et Kim-Ann Mink. Madame Bronder apportera au Conseil d’Administration sa forte expertise digitale, ainsi que son expérience de grands groupes internationaux dans le domaine de l’IT et des télécoms. Madame Mink apportera au Conseil d'Administration, outre son expertise scientifique, son expérience dans les domaines de la recherche et de l'innovation, ses compétences managériales et sa parfaite connaissance du secteur de la chimie. Le Conseil d’Administration a, en outre, pris acte de l’achèvement des mandats de Monsieur Pierre Dufour et de Madame Karen Katen à l’issue de l’Assemblée Générale de 2020. Il les a vivement remerciés pour leur forte contribution aux travaux du Conseil et des Comités. Le Conseil a de plus fait part de son intention de nommer, à compter de cette date, Madame Annette Winkler en remplacement de Monsieur Pierre Dufour en qualité de Président du Comité environnement et société, Monsieur Xavier Huillard en qualité de membre du Comité des nominations et de la gouvernance en remplacement de Madame Karen Katen et Monsieur Brian Gilvary en qualité de membre du Comité des rémunérations en remplacement de Madame Annette Winkler. A l’issue de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020, le Conseil d'Administration serait ainsi composé de 12 membres dont 11 élus et un administrateur salarié. Le Conseil d'Administration comprendrait 6 femmes et 6 membres de nationalité étrangère. Par ailleurs, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale d’harmoniser les statuts avec les dispositions de la loi PACTE pour prévoir la désignation d’un deuxième administrateur représentant les salariés lorsque le nombre d’administrateurs est supérieur à 8 membres, cet administrateur devant être désigné par le Comité d’entreprise européen. Enfin, conformément aux nouvelles dispositions résultant de la loi PACTE, le Conseil d’Administration soumettra au vote de l'Assemblée Générale les éléments de la rémunération 2019 de Monsieur Benoît Potier, en sa qualité de Président-Directeur général, ainsi que les informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux. L'Assemblée Générale sera également invitée à statuer sur la politique de rémunération des mandataires sociaux applicable à Monsieur Benoît Potier ainsi qu’aux administrateurs de la Société. 1 Voir définition et réconciliation en annexe. 2 Résultat opérationnel courant avant amortissements, au taux de change de 2015. 3 Organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leurs actions en faveur de l’environnement. Sommaire du Rapport de gestion PERFORMANCE 7 Chiffres clés 7 Compte de résultat 8 Flux de trésorerie et bilan 2019 18 Environnement et société 20 CYCLE D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 21 Investissements 21 Financement 2019 23 PERSPECTIVES 26 ANNEXES 27 Impact d’IFRS16 27 Indicateurs de performance 27 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 31 Information géographique et sectorielle 31 Compte de résultat consolidé 32 Bilan consolidé 33 Tableau des flux de trésorerie consolidé 34 PERFORMANCE Sauf mention contraire, les variations du chiffre d’affaires commentées ci-dessous sont toutes des variations à données comparables, hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif. La référence à Airgas correspond aux activités Industriel Marchand et Santé du Groupe aux Etats‑Unis. Chiffres clés (en millions d'euros) 2018 2019 Variation

2019/2018

publiée Variation

2019/2018

comparable (a) Chiffre d’affaires total 21 011 21 920 + 4,3 % + 3,2 % dont Gaz & Services 20 107 21 040 + 4,6 % + 3,5 % Résultat opérationnel courant 3 449 3 794 + 10,0 % + 7,5 % Résultat opérationnel courant (en % du chiffre d’affaires) 16,4 % 17,3 % + 90 pbs Variation hors énergie + 70 pbs Autres produits et charges opérationnels non courants (162) (188) Résultat net - part du Groupe 2 113 2 242 + 6,1 % Résultat net récurrent - part du Groupe (b) 2 113 2 307 + 9,2 % + 11,1 % Bénéfice net par action (en euros) 4,49 4,76 + 5,9 % Dividende par action ajusté (en euros) (c) 2,40 2,70 + 12,4 % Capacité d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement (d) 4 242 4 859 + 14,5 % Paiements nets sur investissements (e) 2 272 2 616 Dette nette 12 535 12 373 Ratio de dette nette sur fonds propres 68,8 % 64,0 % Rentabilité des capitaux employés après impôts - ROCE récurrent (f) 8,0 % 8,6 % + 60 pbs (a) Variation hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif, voir réconciliation en annexe. (b) Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n’impactent pas le Résultat Opérationnel Courant, voir réconciliation en annexe. (c) Dividende 2019 proposé. Donnée 2018 retraitée de l’impact de l’attribution d’actions gratuites d’octobre 2019. (d) Donnée 2018 retraitée. Hors IFRS16, la variation serait de +8,3%. (e) Incluant les transactions avec les minoritaires. (f) Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe. Compte de résultat CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 2018 2019 Variation

2019/2018

publiée Variation

2019/2018

comparable Gaz & Services 20 107 21 040 + 4,6 % + 3,5 % Ingénierie & Construction 430 328 - 23,7 % - 25,0 % Marchés Globaux & Technologies 474 552 + 16,5 % + 14,9 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 21 011 21 920 + 4,3 % + 3,2 % Chiffre d'affaires trimestriel (en millions d'euros) T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 Gaz & Services 5 237 5 299 5 242 5 262 Ingénierie & Construction 93 83 81 71 Marchés Globaux & Technologies 111 129 131 181 CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 5 441 5 511 5 454 5 514 Variation 2019/2018 Groupe publiée + 8,6 % + 7,0 % + 3,5 % - 1,1 % Variation 2019/2018 Groupe comparable + 5,0 % + 4,7 % + 3,5 % - 0,1 % Variation 2019/2018 Gaz & Services comparable + 4,8 % + 5,0 % + 3,5 % + 0,9 % Groupe Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 21 920 millions d’euros en 2019, en hausse comparable de + 3,2 %. Les ventes Gaz & Services présentent une croissance comparable robuste, de + 3,5 %, en dépit d’un environnement économique en ralentissement au 4ème trimestre 2019. En Ingénierie & Construction, les ventes aux clients tiers diminuent par rapport à 2018, les ressources étant principalement allouées aux projets internes, les décisions d'investissement industriels ayant atteint un niveau record en 2019, particulièrement dans la Grande Industrie. L’activité Marchés Globaux & Technologies poursuit son développement dynamique avec une croissance de + 14,9 %. L’effet de change est positif à + 2,1 % tandis que l’effet énergie est défavorable (- 1,4 %). L’acquisition de la société Tech Air aux Etats-Unis à la fin du 1er trimestre 2019 et la cession de Fujian Shenyuan en septembre génèrent un effet périmètre significatif de + 0,4 % sur l'année. Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une croissance publiée de + 4,3 % en 2019. Gaz & Services Le chiffre d’affaires Gaz & Services s’établit à 21 040 millions d’euros en 2019, en hausse comparable de + 3,5 %. Toutes les activités participent à la croissance, en particulier la Santé et l'Électronique. La Grande Industrie (+ 3,4 %) bénéficie notamment de volumes d'hydrogène soutenus en Europe et en Asie et de plusieurs montées en puissance d'unités. Dans un environnement économique moins favorable au 4ème trimestre, la croissance de l’Industriel Marchand atteint + 1,9 % sur l’année, soutenue notamment par une gestion efficace des prix (+ 3,6 %) incluant l’hélium. La forte progression de la Santé (+ 5,7 %) provient de la croissance organique des ventes, notamment dans la Santé à domicile en Europe et en Amérique latine et dans les Gaz médicaux aux Etats-Unis. L’Electronique maintient une hausse très dynamique de son chiffre d’affaires sur l’année (+ 7,9 %) avec des ventes de Gaz vecteurs et de Matériaux avancés en progression à deux chiffres. Les ventes publiées sont en hausse de + 4,6 % en 2019, l’effet défavorable de l’énergie (- 1,5 %) étant plus que compensé par les effets favorables du change (+ 2,1%) et du périmètre significatif (+ 0,5 %) qui inclut la consolidation de la société Tech Air et la cession de Fujian Shenyuan. Chiffre d'affaires par géographie et branche d'activité (en millions d’euros) 2018 2019 Variation

2019/2018

publiée Variation

2019/2018

comparable Amériques 7 982 8 460 + 6,0 % + 1,5 % Europe 7 111 7 172 + 0,9 % + 3,4 % Asie-Pacifique 4 359 4 794 + 10,0 % + 7,7 % Moyen-Orient et Afrique 655 614 - 6,3 % + 1,5 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 20 107 21 040 + 4,6 % + 3,5 % Grande Industrie 5 685 5 629 - 1,0 % + 3,4 % Industriel Marchand 9 181 9 754 + 6,3 % + 1,9 % Santé 3 486 3 693 + 6,0 % + 5,7 % Électronique 1 755 1 964 + 11,9 % + 7,9 % Amériques Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 8 460 millions d’euros et progresse de + 1,5 % en 2019. Les ventes de la Grande Industrie sont stables en 2019 du fait de nombreux arrêts clients pour maintenance aux Etats-Unis au 2nd semestre. Le chiffre d’affaires de l’Industriel Marchand affiche une croissance résiliente de + 0,7 % soutenue notamment par des prix plus élevés. La croissance de l’Electronique s’établit à + 2,1 % et la Santé poursuit son fort développement (+ 9,7 %), notamment dans les gaz médicaux aux Etats Unis et en Amérique latine. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est stable par rapport à 2018. L'activité a été dynamique toute l’année en Amérique latine, notamment avec le démarrage d’un contrat de fourniture d’hydrogène au Mexique au 2 ème trimestre, et la montée en puissance d’unités de gaz de l’air au Brésil et en Colombie. En Amérique du Nord, la situation est plus contrastée. Au 1 er semestre la solide progression des volumes d'oxygène ne compense pas les prix élevés du 1 er semestre 2018 du fait des intempéries. Le 2 nd semestre est marqué par un retrait des ventes d'hydrogène, conséquence de nombreux arrêts client pour maintenance pénalisant la croissance des ventes de plus de 4 % sur le semestre. Les ventes de cogénération sont en forte progression sur l’année.

est stable par rapport à 2018. L'activité a été dynamique toute l’année en Amérique latine, notamment avec le démarrage d’un contrat de fourniture d’hydrogène au Mexique au 2 trimestre, et la montée en puissance d’unités de gaz de l’air au Brésil et en Colombie. En Amérique du Nord, la situation est plus contrastée. Au 1 semestre la solide progression des volumes d'oxygène ne compense pas les prix élevés du 1 semestre 2018 du fait des intempéries. Le 2 semestre est marqué par un retrait des ventes d'hydrogène, conséquence de nombreux arrêts client pour maintenance pénalisant la croissance des ventes de plus de 4 % sur le semestre. Les ventes de cogénération sont en forte progression sur l’année. Les ventes en Industriel Marchand affichent une croissance résiliente de + 0,7 % dans un environnement industriel ralenti, soutenue par des prix élevés de + 4,3 % sur l’année. En Amérique du Nord, les ventes sont en forte progression dans les marchés liés à la consommation tels que l’Alimentaire et la Pharmacie ainsi que dans le secteur de la Recherche. A contrario, le chiffre d’affaires des produits associés au gaz est en recul important aux Etats-Unis, du fait du ralentissement des secteurs industriels comme la Construction et la Fabrication métallique. En Amérique du Sud, la croissance à deux chiffres est soutenue notamment par des volumes de gaz sous forme liquide en forte hausse au Brésil.

affichent une croissance résiliente de dans un environnement industriel ralenti, soutenue par des prix élevés de + 4,3 % sur l’année. En Amérique du Nord, les ventes sont en forte progression dans les marchés liés à la consommation tels que l’Alimentaire et la Pharmacie ainsi que dans le secteur de la Recherche. A contrario, le chiffre d’affaires des produits associés au gaz est en recul important aux Etats-Unis, du fait du ralentissement des secteurs industriels comme la Construction et la Fabrication métallique. En Amérique du Sud, la croissance à deux chiffres est soutenue notamment par des volumes de gaz sous forme liquide en forte hausse au Brésil. Le chiffre d’affaires de la Santé progresse fortement de + 9,7 % sans contribution significative d’acquisitions. Les ventes de Gaz médicaux présentent une croissance élevée aux Etats-Unis, notamment auprès des acteurs de la médecine de proximité où l’offre de bouteilles à interface digitale connaît un succès important. L’activité reste très dynamique en Amérique latine, notamment en Colombie.

progresse fortement de sans contribution significative d’acquisitions. Les ventes de Gaz médicaux présentent une croissance élevée aux Etats-Unis, notamment auprès des acteurs de la médecine de proximité où l’offre de bouteilles à interface digitale connaît un succès important. L’activité reste très dynamique en Amérique latine, notamment en Colombie. Les ventes de l’Électronique augmentent de + 2,1 % sur l’année bénéficiant d’une forte croissance des Gaz vecteurs, alors que les ventes d'Équipements & Installations du 4ème trimestre sont en net retrait, se comparant à un niveau record sur la même période en 2018. Amériques Mi-juin, Air Liquide a annoncé la signature de deux contrats d’approvisionnement à long terme avec Marathon Petroleum Company portant sur un total de 900 tonnes d’oxygène par jour pour les raffineries de Marathon Petroleum à Texas City (Texas) et à Garyville (Louisiane). Les deux contrats ont pour effet de presque doubler la quantité d’oxygène qu’Air Liquide fournira à Marathon Petroleum. Les deux sites sont situés sur le golfe du Mexique.

portant sur un total de pour les raffineries de Marathon Petroleum à Texas City (Texas) et à Garyville (Louisiane). Les deux contrats ont pour effet de presque qu’Air Liquide fournira à Marathon Petroleum. Les deux sites sont situés sur le golfe du Mexique. Air Liquide et Shell Chemicals ont annoncé fin juillet le renouvellement de contrats pour la fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site Scotford de Shell en Alberta, au Canada. Dans le cadre de cet engagement à long terme, Air Liquide rénovera ses installations à Scotford, ce qui favorisera la croissance future au sein de ce bassin industriel clé et générera de nouvelles efficacités opérationnelles. Europe En croissance comparable de + 3,4 % sur l’année 2019, le chiffre d’affaires de la zone Europe atteint 7 172 millions d’euros, soutenu par le dynamisme des ventes de la Santé (+ 5,2 %) et la croissance solide de l’Industriel Marchand (+ 3,4 %) avec notamment des effets prix élevés et des volumes robustes. Les ventes de la Grande Industrie (+ 1,7 %) bénéficient de volumes d’hydrogène en hausse pour les raffineries au Benelux alors que la demande reste plus faible dans les secteurs de la Sidérurgie et de la Chimie. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie progresse de + 1,7 % sur l’année. Les ventes d’hydrogène bénéficient d’une demande élevée des raffineurs reliés au réseau de canalisations au Benelux. L’activité est plus faible dans la Sidérurgie en Allemagne et en Italie et dans la Chimie en Allemagne. A l’Est, la croissance de l’activité continue, notamment avec les dernières contributions de la montée en puissance d’une unité d’oxygène en Turquie et de la reprise d’une unité d’hydrogène au Kazakhstan.

progresse de sur l’année. Les ventes d’hydrogène bénéficient d’une demande élevée des raffineurs reliés au réseau de canalisations au Benelux. L’activité est plus faible dans la Sidérurgie en Allemagne et en Italie et dans la Chimie en Allemagne. A l’Est, la croissance de l’activité continue, notamment avec les dernières contributions de la montée en puissance d’une unité d’oxygène en Turquie et de la reprise d’une unité d’hydrogène au Kazakhstan. Les ventes en Industriel Marchand affichent une hausse très solide de + 3,4 % en 2019, soutenue notamment par des prix élevés (+ 3,2 %) et le développement des marchés de l’Alimentaire et de la Pharmacie. Plusieurs initiatives fortement créatrices de valeur pour les clients et le Groupe ont été lancées concentrant le portefeuille clients sur des applications justifiant des effets prix élevés. Par ailleurs, le marché du dioxyde de carbone est en rebond après une année 2018 difficile. La quasi-totalité des pays contribuent à la croissance, notamment l’Europe de l’Est et le Royaume-Uni en progression à deux chiffres.

affichent une hausse très solide de en 2019, soutenue notamment par des prix élevés (+ 3,2 %) et le développement des marchés de l’Alimentaire et de la Pharmacie. Plusieurs initiatives fortement créatrices de valeur pour les clients et le Groupe ont été lancées concentrant le portefeuille clients sur des applications justifiant des effets prix élevés. Par ailleurs, le marché du dioxyde de carbone est en rebond après une année 2018 difficile. La quasi-totalité des pays contribuent à la croissance, notamment l’Europe de l’Est et le Royaume-Uni en progression à deux chiffres. Dans la Santé, les ventes présentent une forte croissance, intégralement organique, de + 5,2 %. Le développement de la Santé à domicile est très dynamique, notamment grâce à une forte progression du nombre de patients suivis pour le diabète en Scandinavie et en France, et pour l’apnée du sommeil en France et en Espagne. Les ventes de Gaz médicaux pour les hôpitaux sont en progression malgré une pression tarifaire constante. L’activité Hygiène au travers de la filiale allemande Schülke affiche une forte croissance. Europe Air Liquide et la société sidérurgique et minière PAO Severstal, partenaire de long terme du Groupe, ont annoncé la signature, en mars, d’un nouveau contrat à long terme portant sur la fourniture d’oxygène, d’azote et d’argon à Tcherepovets (Russie). Air Liquide investira environ 50 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) à la pointe de la technologie, qui améliorera considérablement l’efficacité énergétique du processus de production du site et réduira les émissions de CO 2 de 20 000 tonnes par an . Cette nouvelle signature reflète la stratégie du Groupe de développement dans les bassins industriels majeurs et témoigne de sa capacité à créer de la valeur pour ses clients.

à Tcherepovets (Russie). Air Liquide investira environ dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) à la pointe de la technologie, qui améliorera considérablement l’efficacité énergétique du processus de production du site et . Cette nouvelle signature reflète la stratégie du Groupe de développement dans les bassins industriels majeurs et témoigne de sa capacité à créer de la valeur pour ses clients. En octobre, Air Liquide a signé un nouveau contrat long terme au Kazakhstan . Air Liquide Munay Tech Gases , une entreprise détenue à hauteur de 75 % par Air Liquide et 25 % par la compagnie pétrolière et gazière nationale kazakhe, construira, détiendra et opèrera une nouvelle unité de production d’azote dans un bassin industriel en développement qui nécessitera un investissement de 15 millions d’euros . Cette nouvelle unité fournira jusqu’à 8 000 Nm3/h d’azote et devrait être opérationnelle en 2021 .

au . , une entreprise détenue à hauteur de 75 % par Air Liquide et 25 % par la compagnie pétrolière et gazière nationale kazakhe, construira, détiendra et opèrera une nouvelle unité de production d’azote dans un bassin industriel en développement qui nécessitera un investissement de . Cette nouvelle unité fournira jusqu’à et devrait être opérationnelle en . Air Liquide poursuit son développement dans la Santé à Domicile en Europe en élargissant son offre de services aux patients diabétiques en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le Groupe prend en charge à leur domicile 1,7 million de patients atteints de maladies chroniques dans le monde. Air Liquide s’appuie sur son expérience dans l’accompagnement des maladies respiratoires, qui combine expertise des équipements médicaux, suivi personnalisé du patient et développement de services digitaux associés. Asie-Pacifique Le chiffre d’affaires de la zone Asie-Pacifique s’établit à 4 794 millions d’euros en 2019, en progression de + 7,7 %. En Grande Industrie, les ventes sont en forte hausse (+ 9,7 %), bénéficiant de plusieurs montées en puissance d’unités en Chine. L’activité Industriel Marchand affiche une croissance solide (+ 3,7 %), en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est. L’activité Électronique maintient une hausse très dynamique de son chiffre d’affaires en 2019 (+ 10,4 %) malgré des ventes d'Équipements & Installations en très fort recul au 4ème trimestre par rapport au niveau record de ventes en 2018. Les ventes de la Grande Industrie ( + 9,7 % ) bénéficient en particulier de la montée en puissance de trois unités de production en Chine, dont la contribution de Fujian Shenyuan, cédée début septembre. Les ventes d’hydrogène aux raffineurs sont également en forte progression à Singapour.

( ) bénéficient en particulier de la montée en puissance de trois unités de production en Chine, dont la contribution de Fujian Shenyuan, cédée début septembre. Les ventes d’hydrogène aux raffineurs sont également en forte progression à Singapour. En Industriel Marchand , le chiffre d’affaires affiche une hausse de + 3,7 % bénéficiant notamment du fort développement des volumes de gaz en bouteilles en Chine. Les volumes de gaz sous forme liquide sont en hausse sur le marché chinois mais ne compensent pas des prix qui se normalisent par rapport aux niveaux élevés des années précédentes. En Asie du Sud-Est, le chiffre d’affaires présente également une croissance soutenue, particulièrement à Singapour et en Malaisie, alors que les marchés japonais et australiens restent plus difficiles. La zone bénéficie d’un effet prix positif de + 1,1 %, soutenu notamment par l’hélium.

, le chiffre d’affaires affiche une hausse de bénéficiant notamment du fort développement des volumes de gaz en bouteilles en Chine. Les volumes de gaz sous forme liquide sont en hausse sur le marché chinois mais ne compensent pas des prix qui se normalisent par rapport aux niveaux élevés des années précédentes. En Asie du Sud-Est, le chiffre d’affaires présente également une croissance soutenue, particulièrement à Singapour et en Malaisie, alors que les marchés japonais et australiens restent plus difficiles. La zone bénéficie d’un effet prix positif de + 1,1 %, soutenu notamment par l’hélium. Le chiffre d’affaires de l’Electronique est en hausse de + 10,4 % soutenu par la croissance à deux chiffres des Gaz vecteurs qui bénéficient de plusieurs montées en puissance d’unités, et le développement des Matériaux avancés avec le succès d’une nouvelle offre enScribeTM pour la gravure de puces électroniques notamment en Corée. Après un 1er semestre très dynamique, les ventes d’Equipements & Installations sont en baisse sur la fin de l’année par rapport au niveau record du 4ème trimestre 2018. Asie-Pacifique Mi-septembre, Air Liquide a annoncé la signature d’un contrat de long terme pour la fourniture d’ hydrogène à la raffinerie Tabangao de Pilipinas Shell, aux Philippines . Air Liquide va investir 30 millions d’euros dans la construction d’une unité de production d’hydrogène de dernière génération couplée à une unité de captage et de liquéfaction de CO 2 qui pourra alors être utilisé pour d’autres usages, permettant ainsi de réduire les émissions directes de carbone.

pour la fourniture d’ à la raffinerie Tabangao de Pilipinas Shell, aux . Air Liquide va investir dans la construction d’une unité de production d’hydrogène de dernière génération couplée à une qui pourra alors être utilisé pour d’autres usages, permettant ainsi de réduire les émissions directes de carbone. Air Liquide a annoncé fin octobre l’acquisition de Southern Industrial Gas Sdn Bhd (SIGSB), un acteur clé des gaz industriels en Malaisie avec un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros. Cette opération double les capacités de conditionnement des gaz d’Air Liquide en Malaisie et devrait générer des synergies importantes avec le réseau existant qui couvre désormais l’essentiel du pays. Moyen-Orient et Afrique Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 614 millions d’euros, en hausse de + 1,5 % sur l’année 2019. L’activité Industriel Marchand reste très dynamique au Moyen-Orient, en Egypte et en Inde, avec notamment de fortes ventes d'hélium. L’activité est en légère croissance dans la Grande Industrie, les unités majeures de la région situées en Arabie saoudite et en Afrique du Sud étant désormais opérées à pleine capacité. Le développement des activités de la Santé se poursuit en Egypte et en Arabie saoudite. Ingénierie & Construction Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie & Construction s’élève à 328 millions d’euros, en baisse par rapport à 2018, les ressources étant principalement allouées aux projets internes pour la Grande Industrie et l'Électronique. Les ventes totales incluant les projets Groupe sont en croissance, alimentées par des décisions d’investissement s’établissant à un niveau record, notamment dans la Grande Industrie. Les prises de commandes pour le Groupe et pour les clients tiers atteignent 838 millions d’euros à fin décembre 2019, en légère hausse par rapport au montant de 2018. Elles proviennent d’Asie, puis d’Europe et des Amériques. Il s’agit principalement d’unités de séparation des gaz de l’air pour la Chimie et la Métallurgie et d’unités de production d’azote ultra-pur pour l’industrie des semi‑conducteurs. Marchés Globaux & Technologies L’activité Marchés Globaux & Technologies présente un chiffre d’affaires en hausse de + 14,9 % à 552 millions d’euros en 2019. L’activité biométhane avec la montée en puissance de plusieurs unités en Europe est en forte progression. Les ventes d’équipements liés à la technologie Turbo Brayton, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à la reliquéfaction du gaz naturel lors de son transport maritime, contribuent également fortement à la croissance. Les prises de commandes pour les projets Groupe et pour les clients tiers sont en hausse de + 13,7 % et s’élèvent à 523 millions d’euros, dont plus de 100 millions d’euros pour les équipements liés à technologie Turbo Brayton. Innovation et Marchés Globaux & Technologies Air Liquide a inauguré en mars son Campus Innovation Tokyo au Japon . Ce nouveau Campus, d’un investissement de 50 millions d’euros , illustre la démarche d’innovation ouverte du Groupe, axée sur la transition énergétique et l’environnement, la santé, la transformation numérique et le développement de Matériaux avancés pour l'Électronique. Il réunira près de 200 collaborateurs dans un nouveau site à la pointe de la technologie de 8 000 mètres carrés.

. Ce nouveau Campus, d’un , illustre la démarche d’innovation ouverte du Groupe, axée sur la transition énergétique et l’environnement, la santé, la transformation numérique et le développement de Matériaux avancés pour l'Électronique. Il réunira dans un nouveau site à la pointe de la technologie de 8 000 mètres carrés. En avril, Air Liquide a annoncé avoir signé plus d’une vingtaine de contrats d’une valeur totale de 100 millions d’euros grâce à une solution permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre pour l’industrie maritime. Le Groupe a développé une technologie de réfrigération et de liquéfaction fondée sur le principe physique Turbo Brayton qui permet de re-liquéfier les évaporations de gaz naturel transporté par les méthaniers et de le conserver dans le container sous forme liquide. Avec ces contrats, Air Liquide contribue à éviter plus de 120 000 tonnes de CO 2 -équivalent par an .

grâce à une solution permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre pour l’industrie maritime. Le Groupe a développé une technologie de réfrigération et de liquéfaction fondée sur le principe physique Turbo Brayton qui permet de re-liquéfier les évaporations de gaz naturel transporté par les méthaniers et de le conserver dans le container sous forme liquide. Avec ces contrats, Air Liquide contribue à . Air Liquide et Houpu (Chengdu Huaqi Houpu Holding co.) ont annoncé fin avril avoir finalisé la création d’Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment, une coentreprise pour le développement, la fabrication et la commercialisation de stations de remplissage d’hydrogène pour véhicules électriques à pile à combustible. Cette collaboration conjugue l’expertise technologique globale d’Air Liquide en matière de solutions hydrogène pour la mobilité propre, avec le leadership d’Houpu dans la fabrication et la construction de stations gaz naturel sur le marché chinois .

pour véhicules électriques à pile à combustible. Cette collaboration conjugue l’expertise technologique globale d’Air Liquide en matière de solutions hydrogène pour la mobilité propre, avec le leadership d’Houpu dans la fabrication et la construction de stations gaz naturel sur le . Début septembre, Air Liquide a signé un protocole d'accord avec Equinor et ses partenaires (Shell et Total) en vue d’une collaboration sur le projet Northern Lights, un projet de captage et de stockage du CO 2 . Ce projet porte sur le développement du stockage offshore du CO 2 sur le plateau continental norvégien et pourrait devenir le premier site de stockage au monde à recevoir du CO 2 provenant de sources industrielles de plusieurs pays européens.

. Ce projet porte sur le développement du stockage offshore du CO sur le plateau continental norvégien et pourrait devenir le premier site de stockage au monde à recevoir du CO provenant de sources industrielles de plusieurs pays européens. Mi-septembre, Air Liquide a annoncé le lancement de Qlixbi, une offre révolutionnaire de gaz conditionné comprenant une nouvelle génération de bouteilles de gaz et un ensemble de solutions numériques pour le soudage qui vont radicalement transformer l'expérience client. Développée en étroite collaboration avec plus de 700 clients soudeurs, cette innovation améliorera la façon dont ils utilisent et gèrent les gaz dans la pratique quotidienne de leur métier grâce à un connecteur révolutionnaire (“clipsez & soudez”), un indicateur de réserve sur la bouteille combiné à un système IoT (“Internet of Things”) et une application numérique.

qui vont radicalement transformer l'expérience client. Développée en étroite collaboration avec plus de 700 clients soudeurs, cette innovation améliorera la façon dont ils utilisent et gèrent les gaz dans la pratique quotidienne de leur métier grâce à un connecteur révolutionnaire (“clipsez & soudez”), un indicateur de réserve sur la bouteille combiné à un système IoT (“Internet of Things”) et une application numérique. Air Liquide et Sinopec ont signé en novembre un protocole d’accord pour accélérer le déploiement de solutions de mobilité hydrogène en Chine . Dans le cadre de cet accord, Air Liquide apportera son expertise afin de développer des solutions compétitives de fourniture d’hydrogène pour le plus grand marché mondial de la mobilité. Cet accord renforce le partenariat de long terme entre Air Liquide et Sinopec.

ont signé en novembre un pour accélérer le . Dans le cadre de cet accord, Air Liquide apportera son expertise afin de développer des solutions compétitives de fourniture d’hydrogène pour le plus grand marché mondial de la mobilité. Cet accord renforce le entre Air Liquide et Sinopec. Air Liquide, l’agglomération Durance, Luberon, Verdon (DLVA) et Engie ont signé en novembre un partenariat pour développer le projet “HyGreen Provence” qui vise à produire, stocker et distribuer de l’hydrogène vert. Initié en 2017, il rendra possible la production de 1 300 GWh d’électricité solaire ainsi que la production de plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’hydrogène renouvelable par électrolyse de l’eau afin de répondre à une variété de besoins allant de la mobilité au chauffage. Les premières réalisations sont envisagées pour fin 2021. RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Le résultat opérationnel courant avant amortissements s’élève à 5 932 millions d’euros, en forte hausse publiée de + 13,7 % par rapport à 2018 et + 8,6 % hors application de la norme IFRS16. Selon la norme IFRS16, les charges d’exploitation liées aux contrats de location sont désormais comptabilisées en dotations aux amortissements et en charges financières, ce qui explique la faible augmentation de + 1,5 % des autres charges et produits d’exploitation. Les achats diminuent de - 1,5 % bénéficiant notamment de la baisse des prix du gaz naturel, de ventes de produits associés au gaz moins élevées et de l’impact du programme d’efficacités. Les frais de personnel sont en augmentation de + 6,4 %, principalement du fait des acquisitions, notamment celle de la société Tech Air aux Etats-Unis, et d’une hausse des effectifs pour accompagner la croissance de l’activité Santé à domicile dont l’intensité de main d’œuvre est élevée. Les amortissements atteignent 2 138 millions d’euros, en forte hausse de + 21,0 % du fait de l’application de la norme IFRS16. Malgré l’impact des démarrages et montées en puissance de nouvelles unités de production, la progression des amortissements est limitée à + 4,5 % hors change et hors application de la norme IFRS16. En 2019, les efficacités en forte hausse de + 23,4 % atteignent 433 millions d’euros, par rapport à 351 millions d’euros en 2018. Elles représentent une économie de 2,7 % de la base des coûts et excèdent largement l’objectif qui avait été fixé à plus de 400 millions d’euros après le renforcement du programme en début d’année. Le déploiement d’outils digitaux, la poursuite des plans de réalignement et la montée en puissance d’Airgas dans le programme sont les principaux contributeurs à l’accélération des efficacités. Au total, elles proviennent pour plus de 60% de projets industriels qui visent notamment la diminution des coûts logistiques et l’optimisation des unités de production, pour environ 30% de gains sur achats et pour près de 10% d’initiatives de transformation, notamment de réorganisation des opérations. Le déploiement d’outils digitaux voit sa contribution augmenter sur l’ensemble des actions lancées. En complément, la formation des collaborateurs aux initiatives d’amélioration continue accompagne le programme d’efficacités. Efficacités Début mai, Air Liquide et STMicroelectronics ont annoncé un projet de collaboration sur la transformation numérique avec pour objectif d’accélérer le développement de solutions numériques pour applications industrielles. Cette coopération renforcera les relations qui unissent les deux entreprises depuis plusieurs années. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 3 794 millions d’euros pour l’année 2019, en hausse publiée de + 10,0 % et de + 7,5 % en croissance comparable. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d’affaires) s’établit à 17,3 % en forte amélioration de + 90 points de base par rapport à 2018, et de + 70 points de base hors effet énergie, dont + 10 points de base provenant de la première application de la norme IFRS16. Trois leviers supportent l’amélioration de la marge opérationnelle : l’augmentation des prix dans une démarche d’apport de valeur au client et les actions favorables au mix produit ; les premiers résultats du renforcement du programme d’efficacités ; et la gestion active du portefeuille d’activités. Gaz & Services Le résultat opérationnel courant de l’activité Gaz & Services s’élève à 4 028 millions d’euros, en hausse publiée de + 9,5 % et en hausse comparable de + 7,2 % par rapport à 2018. La marge opérationnelle Gaz & Services s’établit à 19,1 %, en progression de + 80 points de base et de + 60 points de base hors effet énergie, dont + 10 points de base provenant de la première application de la norme IFRS16. Marge opérationnelle Gaz et Services (a) 2018 2019 2019,

hors effet énergie Variation 2019/2018

hors effet énergie Amériques 17,2 % 18,2 % 18,1 % + 90 pbs Europe 19,2 % 20,0 % 19,5 % + 30 pbs Asie-Pacifique 19,2 % 19,8 % 19,8 % + 60 pbs Moyen-Orient et Afrique 16,0 % 17,9 % 16,1 % + 10 pbs TOTAL 18,3 % 19,1 % 18,9 % + 60 pbs (a) Résultat opérationnel courant/chiffre d’affaires, en données publiées Le résultat opérationnel courant de la zone Amériques atteint 1 537 millions d’euros pour l’année 2019, en forte hausse publiée de + 12,2 % du fait notamment de l’acquisition de la société Tech Air aux Etats-Unis à la fin du 1er trimestre 2019. Hors effet énergie, la marge opérationnelle est de 18,1 %, en hausse de + 90 points de base. L’amélioration provient notamment d’Airgas qui a déployé une gestion des prix volontariste en Industriel Marchand ainsi que des efficacités importantes générées dans toutes les branches d’activité, et de la gestion de portefeuille. Le recul des ventes de produits associés au gaz aux Etats-Unis génère un effet mix positif sur la marge. Le résultat opérationnel courant de la zone Europe s’élève à 1 431 millions d’euros, en augmentation de + 4,6 %. Hors effet énergie, la marge opérationnelle s’établit à 19,5 %, en hausse de + 30 points de base principalement du fait du déploiement d’applications à plus forte valeur ajoutée permettant des effets prix renforcés en Industriel Marchand ainsi que des efficacités générées dans toutes les branches d’activité. En Asie-Pacifique, le résultat opérationnel courant s’établit à 951 millions d’euros, en croissance de + 13,6 %. La marge opérationnelle hors effet énergie s’établit à 19,8 %, en hausse de + 60 points de base. Les effets prix sont soutenus en Industriel Marchand, notamment pour l'hélium, et toutes les branches d'activités sont contributrices avec des niveaux d'efficacités élevés. Plusieurs démarrages d'unités dans la Grande Industrie et en Électronique participent également à l’amélioration de la marge. Le résultat opérationnel courant de la zone Moyen-Orient et Afrique s’élève à 109 millions d’euros, en hausse de + 4,5 %. Hors effet énergie, la marge opérationnelle s’établit à 16,1 %, en amélioration de + 10 points de base du fait d’effets prix élevés, notamment dans la Santé. Ingénierie & Construction L’Ingénierie & Construction génère un résultat opérationnel courant de 9 millions d’euros en 2019. Elle bénéficie de la dynamique d'investissement du Groupe et de l’augmentation des prises de commandes. La marge opérationnelle s’établit à 2,7 % et devrait continuer à progresser pour atteindre un niveau de marge compris entre 5 et 10 % à moyen terme. Marchés Globaux & Technologies Le résultat opérationnel courant de l’activité Marchés Globaux & Technologies s’établit à 67 millions d’euros, avec une marge opérationnelle de 12,2 %, en forte augmentation de + 170 points de base par rapport à 2018. Une partie des activités est en phase de lancement et le niveau de marge, qui dépend de la nature des projets réalisés pendant la période, peut varier de manière significative. Recherche & Développement et Frais de holding Les dépenses de Recherche & Développement et les Frais de holding s’élèvent à 311 millions d’euros, en hausse de + 12,3 % par rapport à 2018, du fait principalement du développement de l’innovation et de la montée en puissance de la transformation numérique du Groupe. Recherche & Développement Début juin, Air Liquide a inauguré au sein de son nouveau Campus Innovation Paris, Accelair , une entité exclusivement dédiée aux start-up de la deeptech . En ligne avec la stratégie d’innovation ouverte du Groupe, Accelair accueillera une vingtaine de start-up qui auront accès à des espaces d’expérimentation et à un programme d’accompagnement réalisé par des experts d’Air Liquide.

, . En ligne avec la stratégie d’innovation ouverte du Groupe, Accelair accueillera une qui auront accès à des espaces d’expérimentation et à un programme d’accompagnement réalisé par des experts d’Air Liquide. Trois lauréats du Challenge scientifique 2018 ont été récompensés fin juin par Air Liquide parmi plus de 132 propositions provenant de 34 pays différents. Des équipes de chercheurs, de start-up et d’instituts privés ou publics avaient été invitées à proposer des projets de recherche scientifique portant sur l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique. Aussi, les trois lauréats ont reçu le “Prix scientifique Air Liquide” dont le montant s’élève à 50 000 euros et ont en outre signé avec le Groupe un partenariat qui leur permettra d’être financé à hauteur de 1,5 million d'euros, partagés entre les trois projets. RESULTAT NET Les Autres produits et charges opérationnels présentent un solde de - 188 millions d’euros. Cela inclut notamment 95 millions d’euros de charges liées aux plans de réalignement réalisés dans différents pays et activités, ainsi que la moins-value de cession des unités de Fujian Shenyuan réalisée en septembre 2019. Le résultat financier s’établit à - 468 millions d’euros par rapport à - 353 millions d’euros en 2018. Le coût de la dette nette s’établit à - 362 millions d’euros, en hausse de 58 millions d’euros, principalement du fait d’un gain exceptionnel en 2018 d’environ 55 millions d’euros lié à la réorganisation de la dette aux Etats-Unis. Le coût moyen de la dette nette, à 3,0 %, est stable par rapport à 2018 et légèrement en baisse si on exclut l’effet de l’hyperinflation en Argentine. Les autres produits et charges financiers s’élèvent à - 106 millions d’euros par rapport à - 49 millions d’euros en 2018. L’augmentation provient essentiellement de l’application de la norme IFRS16 pour environ 40 millions d’euros. La charge d’impôt atteint 802 millions d’euros, soit un taux effectif d’impôt de 25,5 % en 2019. Cette augmentation de + 60 points de base par rapport à 2018 s’explique notamment par la non-déductibilité de la moins value de cession des unités de Fujian Shenyuan. La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à 1 million d’euros et la part des intérêts minoritaires dans le résultat net atteint 96 millions d’euros, et reste stable hors effet de change par rapport à 2018. Le résultat net part du Groupe s’établit à 2 242 millions d’euros en 2019, en hausse de + 6,1 % en croissance publiée et de + 6,7 % hors application de la norme IFRS16. En excluant la moins-value de cession des unités de Fujian Shenyuan en 2019 et le gain financier exceptionnel en 2018, le résultat net récurrent(4) part du Groupe augmente de + 11,1 %. A 4,76 euros, le bénéfice net par action est en forte hausse de + 5,9 % par rapport à 2018, en ligne avec la croissance du résultat net part du Groupe. Le nombre moyen d’actions en circulation retenu pour le calcul du bénéfice net par action au 31 décembre 2019 est de 471 214 966. 4 Voir définition et réconciliation en annexe. Évolution du nombre d’actions 2018 2 019 Nombre moyen d’actions en circulation (a) 426 674 123 471 214 966 Nombre d’actions au 31 décembre 2018 429 423 434 Options levées durant l’exercice avant l'attribution d'actions gratuites 430 376 Annulation d'actions propres (953 000) Actions gratuites émises 44 117 721 Options levées durant l’exercice après l'attribution d'actions gratuites 86 983 Nombre d’actions au 31 décembre 2019 473 105 514 (a) Utilisé pour calculer le bénéfice net par action et ajusté en 2018 pour la distribution d’actions gratuites intervenue le 9 octobre 2019. DIVIDENDE Lors de l’Assemblée Générale du 5 mai 2020, le versement d’un dividende de 2,70 euros par action sera proposé aux actionnaires au titre de l’exercice 2019. A la suite de l’attribution d’actions gratuites de 1 pour 10 réalisée en octobre 2019, le dividende proposé représente une forte croissance de + 12,4 % par rapport à l’année précédente. Le montant distribué est estimé à 1 311 millions d’euros en tenant compte des mouvements de rachats et d'annulations d'actions, soit un taux de distribution de 58 % du résultat net publié. Le détachement du coupon est fixé au 11 mai 2020 et la mise en paiement interviendra à compter du 13 mai 2020. Flux de trésorerie et bilan 2019 (en millions d'euros) Exercice 2018

retraité (a) 2019 Capacité d’autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement 4 242 4 859 Variation du besoin en fonds de roulement 613 (37) Autres éléments avec impact sur la trésorerie (139) (110) Flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles 4 716 4 712 Distributions (1 234) (1 237) Acquisitions d’immobilisations nettes des cessions (b) (2 271) (2 616) Augmentation de capital en numéraire 138 39 Achat d’actions propres (64) (148) Remboursement des dettes de loyers et intérêts sur dettes de loyers décaissés nets (287) Incidence des variations monétaires et de la dette nette d’ouverture des sociétés nouvellement intégrées et retraitement du coût de la dette nette (449) (301) Variation de la dette nette 836 162 Dette nette au 31 décembre (12 535) (12 373) Ratio de dette nette sur fonds propres au 31 décembre 69% 64% (a) La neutralisation des produits et charges sans effet sur la trésorerie relatifs à IAS19 et IFRS2 est reclassée de la ligne Autres éléments avec impact sur la trésorerie vers la ligne Autres éléments sans impact sur la trésorerie en 2018. Voir les données 2018 publiées en annexe. (b) Incluant les transactions avec les minoritaires. FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES ET VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT La capacité d’autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement atteint 4 859 millions d’euros et s’établit à 22,2 % des ventes Groupe (21,0 % hors application de la norme IFRS16). Elle affiche une forte croissance publiée de + 14.5 % (+ 8.3 % hors application de la norme IFRS16). Le besoin en fonds de roulement (BFR) augmente de 37 millions d’euros en 2019. Dans l’Ingénierie & Construction les avances de clients tiers sont plus faibles du fait du recentrage de l’activité sur les projets internes. Le BFR de l’activité Gaz & Services est également en hausse en ligne avec la progression de l’activité. Le besoin en fonds de roulement hors impôts s’établit à 4,4 % des ventes, un niveau équivalent à celui de 2018. Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles, après variation du besoin en fonds de roulement, atteint 4 712 millions d’euros et s’établit à 21,5 % des ventes. Pour mémoire, le besoin en fonds de roulement avait été considérablement réduit en 2018 du fait de la mise en place de programmes de cession de créances significatifs, notamment chez Airgas. Ces programmes se sont stabilisés en 2019. Ainsi en 2019, la forte croissance de la capacité d’autofinancement combinée à une faible variation du BFR permet de générer un flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles après variation du besoin en fonds de roulement élevé, stable par rapport à 2018. PAIEMENTS SUR INVESTISSEMENTS Les paiements bruts sur investissements s’élèvent à 3 205 millions d’euros et incluent les transactions avec les minoritaires. Ils reflètent des investissements industriels en forte hausse et l'acquisition de la société Tech Air, une contribution significative à la couverture géographique d’Airgas, aux Etats-Unis. (en millions d'euros) Paiements sur

investissements industriels Paiements sur

investissements financiers(a) Total paiements sur

investissements(a) 2015 2 028 395 2 423 2016 2 259 12 180 14 439 2017 2 183 144 2 327 2018 2 249 131 2 380 2019 2 636 568 3 205 (a) Incluant les transactions avec les minoritaires Les produits de cessions d'immobilisations représentent 584 millions d'euros principalement du fait de la cession des unités de Fujian Shenyuan finalisée en septembre. Ils incluent également dans une moindre mesure la cession d’une activité d’Airgas de fourniture de services liés à la sécurité. Au total, 6 désinvestissements ont été réalisés en 2019, traduisant une gestion active du portefeuille d’activités. Les paiements nets sur investissements, qui incluent le rachat d’intérêts minoritaires, s’établissent à 2 616 millions d'euros. Paiements sur investissements industriels En 2019, les paiements sur investissements industriels bruts du Groupe s’élèvent à 2 636 millions d’euros, en forte hausse de + 17,2 % par rapport à 2018. Ils représentent 12,0 % des ventes. Pour les activités Gaz & Services, ces paiements s’établissent à 2 411 millions d’euros et leur répartition par géographie est présentée ci-dessous. Gaz & Services (en millions d'euros) Europe Amériques Asie-Pacifique Moyen-Orient

et Afrique Total 2018 676 861 461 73 2 071 2019 815 946 588 62 2 411 Paiements sur investissements financiers Les investissements financiers se sont élevés à 537 millions d'euros en 2019 principalement du fait de l'acquisition de la société Tech Air aux Etats-Unis. Au total, 24 acquisitions ont été réalisées en 2019. DETTE NETTE La dette nette au 31 décembre 2019 atteint 12 373 millions d’euros. Malgré un niveau d’investissement en forte hausse et un effet de change défavorable, elle est en baisse de - 162 millions d’euros par rapport à fin 2018 grâce à une capacité d’autofinancement en forte augmentation en 2019. Le ratio de dette nette sur fonds propres s’établit à 64,0 % fin décembre 2019, soit une amélioration de - 480 points de base par rapport à fin 2018. ROCE Le retour sur capitaux employés après impôts (ROCE)(5) s’établit à 8,4 % fin 2019. Le ROCE récurrent(5) qui exclut l’impact de la moins-value de cession des unités de Fujian Shenyuan sur le résultat net, s’élève à 8,6 %, soit une amélioration de + 60 points de base par rapport à fin décembre 2018. Cette progression est en ligne avec l’objectif NEOS du Groupe d’atteindre à nouveau un ROCE supérieur à 10 % d’ici 2021 – 2022. Environnement et société SÉCURITÉ Le taux de fréquence(6) des accidents de travail avec arrêt des employés continue de s’améliorer par rapport à 2018 pour atteindre 1,2 fin 2019. Il s’agit du taux de fréquence le plus bas depuis 20 ans. L’amélioration est particulièrement notable chez Airgas qui a maintenant déployé l’ensemble du protocole d’Air Liquide. CLIMAT Fin novembre 2018, Air Liquide a annoncé un objectif de réduction de 30 % de son intensité carbone entre 2015 et 2025. Dans le cadre d’une approche globale du climat, le Groupe vise non seulement à réduire l’intensité carbone de ses activités, mais aussi à agir avec ses clients pour une industrie durable et à prendre part à l’émergence d’une société bas carbone. En 2019, l’intensité carbone du Groupe est de nouveau en baisse à 4,6 kg de CO 2 équivalent par euro d’EBITDA(7). Elle est inférieure à la prévision initiale, notamment du fait de la cession des unités de gaz industriels de Fujian Shenyuan en septembre, mais aussi d’arrêts clients plus importants générant une baisse des volumes de production. En Janvier 2020, l'engagement du Groupe a été doublement récompensé par le CDP(8), qui attribue à Air Liquide la note la plus haute « A », à la fois pour ses actions en faveur du climat et pour sa gestion durable de l'eau. Plus de 8 400 sociétés ont mis à disposition du CDP les données relatives à leur impacts environnementaux (climat - eau - forêts) pour qu’une évaluation indépendante ait lieu. Parmi ces entreprises, seules 38 ont obtenu un triple A ou un double A, dont 3 françaises parmi lesquelles Air Liquide. Climat Air Liquide et thyssenkrupp Steel ont annoncé en juillet leur collaboration dans le cadre d’un projet novateur visant à la production d’acier bas carbone . Pour la première fois, de l’hydrogène sera injecté à grande échelle pour remplacer en partie le charbon pulvérisé dans le haut fourneau pendant la production d’acier et réduire ainsi les émissions de CO 2 . Air Liquide assurera un approvisionnement régulier d’hydrogène à partir de son réseau de canalisations de 200 kilomètres situé dans la zone Rhin-Ruhr .

ont annoncé en juillet leur collaboration dans le cadre d’un . Pour la première fois, de l’hydrogène sera injecté à grande échelle pour remplacer en partie le charbon pulvérisé dans le haut fourneau pendant la production d’acier et réduire ainsi les émissions de CO . Air Liquide assurera un approvisionnement régulier d’hydrogène à partir de son réseau de canalisations de 200 kilomètres situé dans la . Air Liquide a annoncé mi-octobre une collaboration avec ArcelorMittal dans un projet pilote en Belgique pour réduire les émissions de carbone dans la production d’acier et les recycler en bioéthanol. Air Liquide Engineering & Construction fournira la solution technologique pour filtrer les effluents gazeux du haut fourneau. Ces gaz seront ensuite injectés dans un bioréacteur pour produire du bioéthanol. RESSOURCES HUMAINES Dans son programme d’entreprise NEOS, le Groupe s’est fixé des objectifs pour promouvoir la diversité notamment en terme d’âge de ses employés et de mixité. Ainsi, le Groupe s’est fixé pour objectif de compter 33 % de jeunes diplômés parmi les embauches d’ingénieurs et cadres en 2025. Par ailleurs, Air Liquide compte 29% de femmes ingénieurs et cadres dans ses effectifs en 2019 et vise 35% en 2025. 5 Voir définition et réconciliation en annexe. 6 Nombre d’accidents avec au moins un jour d’arrêt par million d’heures travaillées. 7 Résultat opérationnel courant avant amortissements, au taux de change de 2015. 8 Organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leurs actions en faveur de l’environnement. CYCLE D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT Investissements Le dynamisme des projets d’investissement se poursuit et se traduit par le niveau élevé des principaux indicateurs décrits ci-dessous. DECISIONS D’INVESTISSEMENT ET INVESTISSEMENTS EN COURS (en milliards d'euros) Décisions d’investissement

industriel Décisions d’investissement

financier (acquisitions) Total décisions

d’investissement 2015 1,9 0,5 2,4 2016 2,0 12,2 14,2 2017 2,4 0,2 2,6 2018 3,0 0,2 3,1 2019 3,2 0,6 3,7 Les décisions d’investissement industriel et financier représentent un total de 3,7 milliards d’euros pour l’année 2019, en hausse de + 19,8 % par rapport à 2018. Les décisions d’investissement financier atteignent 580 millions d’euros et intègrent l’acquisition de la société Tech Air aux Etats-Unis réalisée à la fin du 1er trimestre, un des plus grands distributeurs indépendants de gaz industriels et de produits de soudage aux Etats-Unis. Le Groupe a également pris une participation de près de 20 % dans le capital de la société canadienne Hydrogenics, spécialiste notamment des équipements de production d'hydrogène par électrolyse PEM (Membrane Échangeuse de Protons). D’autres petites acquisitions ont été réalisées, notamment pour l’activité Industriel Marchand en Asie et en Amérique du Nord, et dans la Santé en Europe. Décisions d’investissement financier Airgas a finalisé en mars l’ acquisition de Tech Air , un des plus grands distributeurs indépendants de gaz industriels et de produits de soudage aux Etats-Unis desservant plusieurs zones géographiques du pays. Au service de plus de 45 000 clients et générant environ 190 millions de dollars américains de chiffre d’affaires annuel , Tech Air va permettre à Airgas de continuer à renforcer son réseau aux Etats-Unis avec une présence complémentaire afin de mieux servir ses clients tout en générant des gains d’efficacité très significatifs.

, un des plus grands distributeurs indépendants de gaz industriels et de produits de soudage aux Etats-Unis desservant plusieurs zones géographiques du pays. Au service de plus de et générant environ , Tech Air va permettre à Airgas de continuer à renforcer son réseau aux Etats-Unis avec une présence complémentaire afin de mieux servir ses clients tout en générant des gains d’efficacité très significatifs. Air Liquide a pris une participation de près de 20% dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation en janvier 2019, ce qui correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d’euros). En février, le Groupe a annoncé la construction au Canada de la plus grande unité d’électrolyse à membrane du monde pour développer sa production d’ hydrogène décarboné . Cet électrolyseur de 20 mégawatts, doté de la technologie de Hydrogenics , permet au Groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l’hydrogène énergie et son ambition d’être un acteur majeur dans la fourniture d’hydrogène décarboné.

en janvier 2019, ce qui correspond à (18 millions d’euros). En février, le Groupe a annoncé la construction au Canada de pour développer sa production d’ . Cet électrolyseur de , permet au Groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l’hydrogène énergie et son ambition d’être un acteur majeur dans la fourniture d’hydrogène décarboné. Air Liquide a annoncé l’ acquisition aux Pays-Bas de Medidis mi-juin, acteur majeur du traitement des maladies respiratoires à domicile et de la production et fourniture d’oxygène médical. L’acquisition de cet acteur néerlandais, comptant plus de 70 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros en 2017, permet à Air Liquide, présent sur le marché de la santé à domicile aux Pays-Bas depuis plus de 20 ans, de renforcer sa position sur un marché en croissance.

mi-juin, acteur majeur du traitement des maladies respiratoires à domicile et de la production et fourniture d’oxygène médical. L’acquisition de cet acteur néerlandais, comptant plus de pour un en 2017, permet à Air Liquide, présent sur le marché de la santé à domicile aux Pays-Bas depuis plus de 20 ans, de renforcer sa position sur un marché en croissance. Air Liquide poursuit le développement de son activité Santé à domicile en Europe avec l’acquisition de Sleep & Health SA et de Megamed AG , deux acteurs historiques dans ce secteur basés en Suisse. Ces acquisitions permettent de servir directement près de 3 000 nouveaux patients et renforcent la position d’Air Liquide, leader de la santé à domicile en Europe, sur un marché en croissance adossé à un système de santé mature.

et de , deux acteurs historiques dans ce secteur basés en Suisse. Ces acquisitions permettent de servir directement près de et renforcent la position d’Air Liquide, leader de la santé à domicile en Europe, sur un marché en croissance adossé à un système de santé mature. Air Liquide, leader de la santé à domicile en Europe, a annoncé en avril l’acquisition de la start-up espagnole DiaLibre. Avec cette acquisition, le Groupe renforce son offre de services sur l’ensemble du parcours de soins du patient diabétique allant de la distribution d’équipements médicaux jusqu’à l’accompagnement personnalisé. L’offre de DiaLibre combine des programmes d’accompagnement thérapeutique personnalisés et un suivi médical des patients grâce à des technologies numériques. Les décisions d’investissement industriel atteignent un niveau record de 3 157 millions d’euros, avec des investissements majeurs dans le cadre de contrats à long terme avec les clients de la Grande Industrie essentiellement dans des bassins stratégiques où le Groupe est déjà présent. Ainsi, plus de 410 millions de dollars américains ont été investis aux Etats-Unis pour de nouvelles unités de séparation des gaz de l’air et le développement du réseau de canalisations du Golfe du Mexique. Entre 2015 et 2022, Air Liquide aura ainsi pratiquement doublé sa capacité de production d’oxygène aux Etats-Unis. Les investissements pour l'Électronique se poursuivent essentiellement en Asie et ceux contribuant aux efficacités sont en hausse d’environ + 45 % par rapport à 2018, représentant désormais plus de 10 % du montant des décisions industrielles. Les décisions concernant des renouvellements de contrats sont également en progression. Enfin, près de 30 % des décisions d’investissement industriel contribuent aux Objectifs climat du Groupe. Décisions d’investissement industriel Air Liquide a signé début juillet un accord à long terme avec Gulf Coast Growth Ventures (GCGV) , une coentreprise détenue à parts égales par ExxonMobil et SABIC. Le Groupe va fournir via son réseau de canalisations, 2 000 tonnes par jour d’oxygène et 900 tonnes par jour d’azote à la future usine de craquage d’éthane de GCGV près de Corpus Christi, au Texas. Air Liquide prévoit d’investir près de 140 millions de dollars américains dans la construction d’une nouvelle unité d’envergure mondiale de séparation des gaz de l’air (ASU) ainsi que dans les infrastructures associées.

, une coentreprise détenue à parts égales par ExxonMobil et SABIC. Le Groupe va fournir à la future usine de craquage d’éthane de GCGV près de Corpus Christi, au Texas. Air Liquide prévoit d’investir près de dans la construction d’une nouvelle unité d’envergure mondiale de séparation des gaz de l’air (ASU) ainsi que dans les infrastructures associées. Mi-septembre, Air Liquide a annoncé un investissement de plus de 270 millions de dollars américains aux Etats-Unis dans le golfe du Mexique dans le cadre d’un nouveau contrat à long terme avec Methanex pour la fourniture d’oxygène, d’azote et de services. Afin de servir Methanex et d’autres clients situés dans le bassin industriel qui comprend Geismar et Baton Rouge, Air Liquide va construire deux nouvelles unités de séparation des gaz de l’air d’une capacité de 2 500 tonnes/jour d’oxygène et investir dans des infrastructures connectées à son réseau de canalisations “Mississippi River Pipeline System”. Ceci lui permettra d’augmenter de plus de 25% la quantité de gaz transportée par ce réseau de canalisations. Les investissements en cours d’exécution (« investment backlog ») représentent un montant total de 2,8 milliards d’euros, en forte hausse de plus de 600 millions d’euros par rapport à fin 2018, les nouvelles décisions d’investissement compensant largement les démarrages de nouvelles unités. Ces investissements devraient apporter une contribution future aux ventes annuelles d’environ 0,9 milliard d’euros par an après la montée en puissance complète des unités. DEMARRAGES 18 démarrages ont été réalisés en 2019. Il s’agit notamment de plusieurs unités de production pour l'Électronique en Asie et pour la Grande Industrie dans la plupart des géographies. Un nouveau réseau de canalisations dans un bassin industriel majeur en Arabie saoudite a également été mis en service en 2019. La contribution aux ventes des montées en puissance et des démarrages d’unités s’élève à 336 millions d’euros pour l’année 2019. Il s’agit principalement de ventes additionnelles pour la Grande Industrie en Chine avec notamment les dernières contributions de Fujian Shenyuan dont la cession a été finalisée en septembre 2019, au Mexique avec le démarrage d’un contrat de fourniture d'hydrogène et en Europe de l’Est. Les ventes de l'Électronique ont également bénéficié de plusieurs montées en puissance et démarrages d’unités en Asie. Pour 2020, la contribution aux ventes des démarrages et montées en puissance d’unités est estimée à environ 230 millions d’euros, et devrait être plus élevée en 2021, soutenue par plusieurs démarrages majeurs. OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT Le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois reste dynamique et s’établit à 2,9 milliards d’euros, en hausse par rapport à 2,6 milliards d’euros fin 2018. Les nouveaux projets entrant dans le portefeuille excèdent ceux signés par le Groupe, remportés par la concurrence ou retardés. La répartition par géographie du portefeuille d’opportunité est relativement bien équilibrée : l’Europe et l’Asie sont les premières géographies du portefeuille, puis les Amériques et Moyen Orient & Afrique présentent des niveaux d’opportunités similaires. Près des deux tiers du portefeuille d’opportunités proviennent de projets dans la Grande Industrie, notamment pour la Chimie ; l'Électronique est le second contributeur suivi de près par les Marchés globaux & Technologies. Près de la moitié de la valeur du portefeuille est constituée de projets dont le montant d’investissement est inférieur à 50 millions d’euros, et plusieurs projets sont supérieurs à 100 millions d’euros. Le portefeuille contient quelques opportunités de reprises d’actifs qui apporteraient une contribution plus rapide à la croissance. Une contribution positive aux Objectifs climat a été identifiée pour environ un quart du montant des opportunités d’investissement. Financement 2019 NOTATION FINANCIERE EN CATEGORIE « A » CONFIRMÉE Air Liquide est noté par 2 agences de notation principales, Standard & Poor’s et Moody’s. Les notations long terme sont respectivement « A- » pour Standard & Poor’s et « A3 » par Moody’s, résultats conformes à la stratégie du Groupe. Par ailleurs, les notations court terme sont de « A2 » pour Standard & Poor’s et de « P2 » pour Moody’s. Standard & Poor’s a confirmé sa notation le 22 juillet 2019, et a relevé sa perspective de stable à positif. Moody’s a confirmé ses notations le 28 juin 2019 et maintenu la perspective stable. DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT Au 31 décembre 2019, les financements du Groupe sur les marchés représentent 92 % de la dette brute, pour un encours total d’émissions obligataires de 12,1 milliards d’euros, tous programmes d'émission confondus, et 0,2 milliard d'euros de papier commercial. Le montant total des lignes de crédit est stable à 3,6 milliards d’euros. Début décembre, cinq lignes de crédit bilatérales pour un montant total de 500 millions d’euros ont été incluses dans la ligne de crédit syndiquée négociée en 2018 initialement de 2 milliards d’euros. Par ailleurs, une première option d’extension d’un an a été exercée sur cette ligne. Elle porte donc désormais sur un montant de 2,5 milliards d’euros, à maturité décembre 2024, avec une seconde option d’extension possible. A cette occasion, une indexation de la marge à des critères RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) a été ajoutée à cette ligne de crédit. Nouveau mécanisme de financement Début décembre, Air Liquide a conclu un avenant à sa ligne de crédit syndiquée qui prévoit désormais un mécanisme de corrélation entre ses coûts financiers et trois de ses objectifs RSE à savoir son intensité carbone, la diversité homme-femme et la sécurité. Air Liquide témoigne par cette initiative de sa volonté de combiner performance et responsabilité. Le montant de la dette brute arrivant à échéance dans les 12 prochains mois est de 1,8 milliard d’euros, en forte diminution par rapport au 31 décembre 2018. Emissions de 2019 En juin 2019, dans le cadre du programme EMTN, le Groupe a procédé à une émission obligataire à 11 ans sous format public pour un montant de 600 millions d’euros. Le Groupe a également procédé en septembre 2019 à une émission obligataire à 10 ans sous format 144A sur le marché américain, pour un montant de 500 millions de dollars américains. Par ailleurs, les encours obligataires liés au programme EMTN s’élèvent à 6,4 milliards d’euros (montant nominal) à fin 2019. Dette obligataire Début septembre, Air Liquide a émis des obligations sur le marché américain pour un montant de 500 millions de dollars américains sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 2,362 %. Par cette opération, le Groupe confirme sa volonté de développer des relations durables avec les investisseurs crédits américains. Répartition par devise de la dette nette au 31 décembre 31/12/2018 31/12/2019 Euro 45 % 45% Dollar américain 37 % 40% Renminbi 3 % 0% Yen 3 % 2% Autres 12 % 13% TOTAL 100 % 100 % Le financement des investissements est généralement réalisé dans la devise des flux de trésorerie générés par ces investissements, créant ainsi une couverture de change naturelle. En 2019, la dette nette en euro est stable, en volume et en quote-part. La dette en dollar américain augmente légèrement, principalement en raison d’un impact de change défavorable. La dette nette en renminbi chinois diminue en raison de la cession des unités de Fujian Shenyuan par Air Liquide China. La dette libellée en yen baisse en volume et en quote-part, les flux de trésorerie ayant permis le remboursement d’une part de cette dette. CENTRALISATION DE TRÉSORERIE ET DES FINANCEMENTS Air Liquide Finance a poursuivi la centralisation des soldes de trésorerie des entités du Groupe. En 2019, le dollar néo-zélandais a été ajouté dans sa centralisation quotidienne, qui compte désormais 15 devises. Au 31 décembre 2019, Air Liquide Finance accorde aux filiales du Groupe, directement ou indirectement, l’équivalent de 15,3 milliards d’euros de prêts et reçoit en dépôt 3,9 milliards d’euros d’excédents de trésorerie de leur part. Ces opérations sont réalisées dans 29 devises (principalement : euro, dollar américain, dollar singapourien, renminbi). Le périmètre direct et indirect (incluant les filiales dont la trésorerie est centralisée localement avant d’être centralisée vers Air Liquide Finance) compte environ 390 filiales. ÉCHÉANCIER ET MATURITÉ DE LA DETTE La maturité moyenne de la dette du Groupe est de 6,2 ans au 31 décembre 2019, en augmentation par rapport au 31 décembre 2018. En effet, des émissions obligataires sont arrivées à échéance en 2019 sans besoin d’être refinancées, grâce aux flux de trésorerie nets générés en 2019. Le graphique ci-après représente l’échéancier de la dette du Groupe. L’échéance annuelle la plus élevée représente environ 13 % de la dette brute. PERSPECTIVES 2019 est une année marquante, avec à la fois une amélioration significative de la performance, des investissements élevés pour servir les clients et renforcer l’efficacité, et une mise en œuvre opérationnelle du plan d’action du Groupe en faveur du climat. Les ventes 2019 sont portées par le développement des activités Gaz & Services et Marchés Globaux & Technologies. A données comparables, toutes les activités Gaz & Services, soit 96 % du chiffre d’affaires du Groupe, progressent sur l’année, l’Électronique et la Santé étant particulièrement dynamiques. Sur le plan géographique, toutes les régions sont également en croissance, notamment les zones Europe et Asie-Pacifique. Au global, et en dépit du ralentissement attendu de l’économie mondiale observé au 4ème trimestre, le Groupe a réalisé des résultats solides, confirmant la pertinence de son modèle économique et de sa stratégie. La progression de la marge opérationnelle du Groupe traduit une gestion dynamique des prix et du mix-produit, du portefeuille d’actifs et des efficacités. Celles-ci atteignent 433 millions d’euros. Les flux de trésorerie sont élevés et le taux d’endettement décroît sensiblement. Le bilan du Groupe est solide. Le ROCE continue de s’améliorer. La performance de l’année est en ligne avec l’ensemble des objectifs du programme NEOS et des Objectifs climat du Groupe. Dans un contexte où les opportunités industrielles restent nombreuses, les décisions d'investissement progressent fortement à 3,7 milliards d’euros. Les nouveaux projets signés avec les clients Grande Industrie et Électronique vont permettre de renforcer encore les positions du Groupe dans ses grands bassins industriels. Le Groupe aborde ce début d’année confiant dans ses atouts dans un contexte caractérisé par une nouvelle incertitude liée à l’épidémie de Coronavirus. C’est pour nous l’occasion de saluer le professionnalisme de nos équipes en Chine, totalement mobilisées. Ainsi en 2020, en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant. ANNEXES Impact d’IFRS16 A partir du 1er janvier 2019, les états financiers du Groupe intègrent les impacts de l’application obligatoire de la norme IFRS16 « Contrats de location » publiée le 13 janvier 2016, sans retraitement comparatif des états financiers antérieurs. La norme n'a pas d'impact sur le traitement comptable actuel des contrats de ventes du Groupe. Pour le preneur, le principal impact de cette norme consiste à reconnaître au bilan tout contrat de location sans distinction entre location de financement et location simple. Dans le cadre de son activité, le Groupe conclut en tant que preneur les contrats portants sur les principaux actifs suivants : Terrains, bâtiments et bureaux ;

Matériels de transport, notamment pour les activités de l’Industriel Marchand et de la Santé ;

Equipements. Tout contrat qui répond à la définition du contrat de location entraîne la comptabilisation chez le preneur d’un passif locatif à hauteur de la valeur actualisée des paiements de loyers restants et d’un actif au titre du droit d’utilisation d’un montant égal au passif locatif, ajusté du montant des loyers payés d’avance ou à payer ainsi que des éventuelles provisions pour contrats déficitaires qui étaient comptabilisés au bilan au 31 décembre 2018. Les impacts sur les états financiers du Groupe au 31 décembre 2019 sont détaillés dans les annexes suivantes. Indicateurs de performance Les indicateurs de performance utilisés par le Groupe qui ne sont pas définis directement dans les états financiers ont été préparés en conformité avec la position de l’AMF 2015-12 sur les indicateurs alternatifs de performance. Ces indicateurs sont les suivants : Impact du change, de l’énergie et du périmètre significatif

Variation comparable du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle et marge opérationnelle hors énergie

Résultat net récurrent part du Groupe

Rentabilité des capitaux employés (ROCE)

ROCE récurrent IMPACTS DU CHANGE, DE L’ÉNERGIE ET DU PÉRIMÈTRE SIGNIFICATIF Les gaz pour l’industrie et la santé ne s’exportant que très peu, l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour les filiales situées en dehors de la zone euro. L’effet de change est calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux de change de la période précédente. Par ailleurs, le Groupe répercute à ses clients la variation des coûts de l’énergie (gaz naturel et électricité) à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et long termes. Cela peut conduire à une variation significative des ventes (principalement dans la Branche d'activité Grande Industrie) d'une période à l'autre selon la fluctuation des prix de marché de l'énergie. Un effet énergie est calculé sur les ventes de chacune des principales filiales de l’activité Grande Industrie. Leur consolidation permet de déterminer l’impact énergie pour le Groupe. Le taux de change utilisé est le taux de change moyen annuel de l’année N-1. Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante donne l’impact énergie, calculé respectivement pour le gaz naturel et pour l'électricité : Impact énergie = Part des ventes indexée sur l'énergie année (N-1) x (Prix énergie moyen année (N) - Prix énergie moyen année (N-1)) Cet effet de l’indexation du gaz naturel et de l’électricité n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant. L’effet de périmètre significatif correspond à l’impact sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont déterminées : pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition,

pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition allant du 1 er janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition,

janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition, pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée à compter du jour anniversaire de la cession,

pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée. VARIATION COMPARABLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT Il s’agit des variations du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant de la période, retraités des impacts du change, de l’énergie et du périmètre significatif décrits ci-dessus. Pour 2019, elles sont calculées de la manière suivante : (en millions d’euros) 2019 Variation

2019/2018

publiée Effet de

change Effet du gaz

naturel Effet de

l'électricité Effet de

périmètre

significatif Variation

2019/2018

comparable Chiffre d'affaires Groupe 21 920 + 4,3 % 446 (293) (8) 95 + 3,2 % Effets en % + 2,1 % - 1,4 % + 0,0 % + 0,4 % Gaz & Services 21 040 + 4,6 % 433 (293) (8) 95 + 3,5 % Effets en % + 2,1 % - 1,4 % - 0,1 % + 0,5 % Résultat opérationnel courant Groupe 3 794 + 10,0 % 71 - - 17 + 7,5 % Effets en % + 2,0 % + 0,5 % Gaz & Services 4 028 + 9,5 % 68 - - 17 + 7,2 % Effets en % + 1,8 % + 0,5 % La variation comparable du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 est calculée de la manière suivante : (en millions d’euros) T4 2019 Variation T4

2019/2018

publiée Effet de

change Effet du gaz

naturel Effet de

l'électricité Effet de

périmètre

significatif Variation T4

2019/2018

comparable Chiffre d'affaires Groupe 5 514 - 1,1 % 84 (129) (30) 19 - 0,1 % Effets en % + 1,5 % - 2,3 % - 0,5 % + 0,3 % Gaz & Services 5 262 - 0,2 % 81 (129) (30) 19 + 0,9 % Effets en % + 1,5 % - 2,4 % - 0,6 % + 0,4 % MARGE OPÉRATIONNELLE ET MARGE OPÉRATIONNELLE HORS ENERGIE La marge opérationnelle correspond au ratio du résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d’affaires. La marge opérationnelle hors énergie est le résultat opérationnel courant, non impacté par cet effet de l’indexation du gaz naturel et de l’électricité, divisé par le chiffre d’affaires retraité de l’effet énergie (non retraité du change) : (en millions d’euros) 2019 Effet du gaz

naturel Effet de

l'électricité 2019 Hors énergie Chiffre d'affaires Groupe 21 920 (301) (11) 22 232 Gaz & Services 21 040 (301) (11) 21 352 Résultat opérationnel courant Groupe 3 794 - - 3 794 Gaz & Services 4 028 - - 4 028 Marge opérationnelle Groupe + 17,3 % + 17,1 % Gaz & Services + 19,1 % + 18,9 % RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE Le résultat net récurrent part du Groupe correspond au résultat net part du Groupe retraité des opérations exceptionnelles et significatives qui n’impactent pas le résultat opérationnel courant. Le résultat net récurrent part du Groupe de 2019 exclut la moins-value exceptionnelle après impôts de cession des unités de Fujian Shenyuan. Il atteint 2 307,4 millions d’euros. Pour le calcul de la croissance comparable, le résultat net part du Groupe de 2018 est retraité du gain exceptionnel après impôts de 35,7 millions d’euros lié à la réorganisation de la dette aux Etats-Unis et s’élève à 2 077,7 millions d’euros. La croissance comparable du résultat net récurrent part du Groupe de 2019 s’établit donc à 2 307,4 / 2 077,7 - 1 = + 11,1 %. RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS (ROCE) ET ROCE RÉCURRENT La rentabilité des capitaux employés après impôts est calculée à partir des états financiers consolidés du Groupe, en effectuant le ratio suivant pour la période considérée. Au numérateur : résultat net hors IFRS16 - coût de la dette nette après impôts pour la période considérée. Au dénominateur : moyenne de (total des capitaux propres hors IFRS16 + dette nette) à la fin des 3 derniers semestres. 2018 S1 2019 2019 Calcul ROCE (en millions d’euros) (a) (b) (c) Résultat net hors IFRS16 2 352,0 2 352,0 Coût de la dette nette (361,6) (361,6) Taux effectif d'impôt (1) 25,0 % 25,0 % Coût de la dette nette après impôt (271,2) (271,2) Résultat net - Coût de la dette nette après impôt 2 623,2 2 623,2 Dénominateur ((a)+(b)+(c))/3 Total des capitaux propres hors IFRS16 18 207,4 17 966,0 19 338,8 18 504,1 Dette nette 12 534,9 13 698,8 12 373,3 12 869,0 Moyenne de (total des capitaux propres + dette nette) 31 373,1 ROCE 8,4 % (1) hors évènement non récurrent d'impôt ROCE RÉCURRENT Le ROCE récurrent est calculé de la même façon que le ROCE en utilisant le résultat net récurrent hors IFRS16 au numérateur. 2018 S1 2019 2019 Calcul ROCE (en millions d’euros) (a) (b) (c) Résultat net récurrent hors IFRS16 2 417,9 2 417,9 Coût de la dette nette (361,6) (361,6) Taux effectif d'impôt (1) 25,0 % 25,0 % Coût de la dette nette après impôt (271,2) (271,2) Résultat net récurrent - Coût de la dette nette après impôt 2 689,1 2 689,1 Dénominateur ((a)+(b)+(c))/3 Total des capitaux propres hors IFRS16 18 207,4 17 966,0 19 338,8 18 504,1 Dette nette 12 534,9 13 698,8 12 373,3 12 869,0 Moyenne de (total des capitaux propres + dette nette) 31 373,1 ROCE récurrent 8,6 % (1) hors évènement non récurrent d'impôt Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 PAR GÉOGRAPHIE Chiffre d’affaires (en millions d’euros) T4 2018 T4 2019 Variation

publiée Variation

comparable Amériques 2 091 2 106 + 0,8 % - 0,6 % Europe 1 868 1 819 - 2,7 % + 2,1 % Asie-Pacifique 1 153 1 182 + 2,5 % + 1,9 % Moyen-Orient et Afrique 160 155 - 2,9 % + 0,6 % Gaz & Services 5 272 5 262 - 0,2 % + 0,9 % Ingénierie & Construction 145 71 - 51,1 % - 51,7 % Marchés Globaux & Technologies 161 181 + 12,3 % + 11,1 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 5 578 5 514 - 1,1 % - 0,1 % PAR BRANCHE MONDIALE D’ACTIVITÉ Chiffre d’affaires (en millions d’euros) T4 2018 T4 2019 Variation

publiée Variation

comparable Grande Industrie 1 513 1 351 - 10,7 % + 0,0 % Industriel Marchand 2 368 2 456 + 3,7 % + 0,1 % Santé 910 957 + 5,3 % + 5,1 % Électronique 481 498 + 3,4 % + 0,0 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 5 272 5 262 - 0,2 % + 0,9 % Information géographique et sectorielle 2018 2019 (en millions d’euros et %) Chiffre

d'affaires Résultat

opérationnel

courant Marge

opérationnelle

courante Chiffre

d'affaires Résultat

opérationnel

courant Marge

opérationnelle

courante Amériques 7 982,1 1 369,4 17,2 % 8 460,5 1 536,6 18,2 % Europe 7 111,4 1 367,9 19,2 % 7 172,3 1 431,4 20,0 % Asie-Pacifique 4 358,5 836,9 19,2 % 4 793,7 950,8 19,8 % Moyen-Orient et Afrique 654,9 104,8 16,0 % 613,5 109,5 17,9 % Gaz et Services 20 106,9 3 679,0 18,3 % 21 040,0 4 028,3 19,1 % Ingénierie & Construction 430,2 (3,7) - 0,9 % 328,1 8,9 2,7 % Marchés Globaux & Technologies 474,0 49,8 10,5 % 552,0 67,2 12,2 % R&D et frais de holding - (276,6) - - (310,6) - TOTAL GROUPE 21 011,1 3 448,5 16,4 % 21 920,1 3 793,8 17,3 % Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2019

hors IFRS16 Chiffre d'affaires 21 011,1 21 920,1 21 920,1 Autres produits d'exploitation 188,4 200,9 200,9 Achats (8 276,4) (8 153,9) (8 153,9) Charges de personnel (4 145,8) (4 410,9) (4 410,9) Autres charges d'exploitation (3 562,5) (3 624,7) (3 890,5) Résultat opérationnel courant avant amortissements 5 214,8 5 931,5 5 665,7 Dotations aux amortissements (1 766,3) (2 137,7) (1 895,0) Résultat opérationnel courant 3 448,5 3 793,8 3 770,7 Autres produits opérationnels 4,6 1,5 1,5 Autres charges opérationnelles (166,4) (189,0) (188,6) Résultat opérationnel 3 286,7 3 606,3 3 583,6 Coût de la dette nette (303,4) (361,6) (361,6) Autres produits financiers 13,6 8,4 8,4 Autres charges financières (62,9) (114,5) (72,8) Charge d'impôt (730,7) (801,7) (806,3) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 4,1 0,7 0,7 RÉSULTAT NET 2 207,4 2 337,6 2 352,0 - Intérêts minoritaires 94,0 96,1 96,1 - Part du Groupe 2 113,4 2 241,5 2 255,9 Résultat net par action (en euros) 4,49 4,76 4,79 Bilan consolidé ACTIF (en millions d'euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Écarts d'acquisition 13 345,0 13 943,0 Autres immobilisations incorporelles 1 598,7 1 555,0 Immobilisations corporelles 19 248,2 21 117,8 Actifs non courants 34 191,9 36 615,8 Actifs financiers non courants 524,9 646,0 Titres mis en équivalence 142,1 154,4 Impôts différés actif 282,8 256,6 Instruments dérivés actif non courants 75,9 26,3 Autres actifs non courants 1 025,7 1 083,3 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 35 217,6 37 699,1 Stocks et en-cours 1 460,1 1 531,5 Clients 2 500,4 2 477,9 Autres actifs courants 892,0 803,0 Impôt courant actif 140,7 98,0 Instruments dérivés actif courants 44,2 31,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 725,6 1 025,7 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 6 763,0 5 967,4 TOTAL DES ACTIFS 41 980,6 43 666,5 PASSIF (en millions d'euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Capital 2 361,8 2 602,1 Primes 2 884,5 2 572,9 Réserves 10 544,4 11 582,7 Actions propres (121,0) (128,8) Résultat net - part du Groupe 2 113,4 2 241,5 Capitaux propres du Groupe 17 783,1 18 870,4 Intérêts minoritaires 424,3 454,0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 18 207,4 19 324,4 Provisions et avantages au personnel 2 410,7 2 521,2 Impôts différés passif 1 955,9 2 051,9 Emprunts et dettes financières non courantes 11 709,6 11 567,2 Dettes de loyers non courantes - 1 087,8 Autres passifs non courants 250,0 261,6 Instruments dérivés passif non courants 18,4 45,8 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 16 344,6 17 535,5 Provisions et avantages au personnel 325,1 268,4 Fournisseurs 2 714,5 2 566,6 Autres passifs courants 1 639,8 1 629,0 Impôt à payer 171,2 200,1 Emprunts et dettes financières courantes 2 550,9 1 831,8 Dettes de loyers courantes - 243,6 Instruments dérivés passif courants 27,1 67,1 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 7 428,6 6 806,6 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 41 980,6 43 666,5 Tableau des flux de trésorerie consolidé 2018 2018

retraité (a) 2019 2019

hors IFRS 16 (en millions d'euros) Activités opérationnelles Résultat net - part du Groupe 2 113,4 2 113,4 2 241,5 2 255,9 Intérêts minoritaires 94,0 94,0 96,1 96,1 Ajustements : • Dotations aux amortissements 1 766,3 1 766,3 2 137,7 1 895,0 • Variation des impôts différés (b) 55,3 55,3 67,9 72,5 • Variation des provisions (89,5) (89,5) (106,0) (106,0) • Quote-part des résultats nets des mises en équivalence (4,1) (4,1) (0,7) (0,7) • Plus ou moins-values de cessions d'actifs (9,6) (9,6) 35,1 35,1 • Coût de la dette nette 212,4 212,4 249,2 249,2 • Autres éléments sans impact sur la trésorerie - 104,1 138,6 96,9 Capacité d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement 4 138,2 4 242,3 4 859,4 4 594,0 Variation du besoin en fonds de roulement 612,9 612,9 (36,7) (48,2) (c) Autres éléments avec impact sur la trésorerie (34,7) (138,8) (110,5) (110,5) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 4 716,4 4 716,4 4 712,2 4 435,3 Opérations d'investissements Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 249,2) (2 249,2) (2 636,4) (2 646,4) (d) Acquisitions d'immobilisations financières et incidences des variations de périmètre (129,2) (129,2) (536,9) (536,9) Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 98,0 98,0 584,0 584,0 Produits de cessions d'immobilisations financières 5,1 5,1 0,4 0,4 Dividendes reçus des mises en équivalence 5,1 5,1 4,1 4,1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2 270,2) (2 270,2) (2 584,8) (2 594,8) Opérations de financement Distribution • L'Air Liquide S.A. (1 159,4) (1 159,4) (1 163,0) (1 163,0) • Minoritaires (75,3) (75,3) (73,7) (73,7) Augmentations de capital en numéraire 138,1 138,1 39,2 39,2 Achats d'actions propres (63,6) (63,6) (148,1) (148,1) Intérêts financiers décaissés nets (167,1) (167,1) (225,4) (225,4) Variation des dettes financières (1 149,8) (1 149,8) (891,0) (891,0) Remboursement des dettes de loyers - - (248,0) - Intérêts sur dettes de loyers décaissés nets - - (38,9) - Transactions avec les actionnaires minoritaires (1,4) (1,4) (31,3) (31,3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (2 478,5) (2 478,5) (2 780,2) (2 493,3) Incidences des variations monétaires et du périmètre 65,2 65,2 0,7 0,7 Variation de la trésorerie nette 32,9 32,9 (652,1) (652,1) TRÉSORERIE NETTE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 1 515,7 1 515,7 1 548,6 1 548,6 TRÉSORERIE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE 1 548,6 1 548,6 896,5 896,5 (a) La neutralisation des produits et charges sans effet sur la trésorerie relatifs à IAS19 et IFRS2 est reclassée de la ligne Autres éléments avec impact sur la trésorerie vers la ligne Autre éléments sans impact sur la trésorerie en 2018. (b) La variation des impôts différés indiquée dans le tableau des flux de trésorerie n'inclut pas la variation des impôts différés relative aux cessions d'actifs et aux frais financiers capitalisés. (c) Comprenant notamment l’effet des décalages temporels entre charges de loyers et décaissements correspondants. (d) Incluant l’effet des décaissements liés à l'exercice d'options d'achat sur des actifs faisant auparavant l'objet d'un contrat de location. La trésorerie nette à la clôture s'analyse comme suit : (en millions d'euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 725,6 1 025,7 Découverts bancaires (inclus dans les dettes financières courantes) (177,0) (129,2) TRESORERIE NETTE 1 548,6 896,5 Détermination de la dette nette (en millions d'euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Emprunts et dettes financières non courantes (11 709,6) (11 567,2) Dettes financières courantes (2 550,9) (1 831,8) TOTAL DETTE BRUTE (14 260,5) (13 399,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 725,6 1 025,7 DETTE NETTE A LA FIN DE LA PERIODE (12 534,9) (12 373,3) Tableau d’analyse de la variation de la dette nette (en millions d'euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Dette nette au début de l'exercice (13 370,9) (12 534,9) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 4 716,4 4 712,2 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (2 270,2) (2 584,8) Flux net de trésorerie généré par les opérations de financement, avant variation des emprunts (1 161,6) (1 663,8) Total flux net de trésorerie 1 284,6 463,6 Incidence des variations monétaires et de la dette nette d'ouverture des sociétés nouvellement intégrées et autres (236,2) (62,4) Retraitement du coût de la dette nette (212,4) (239,6) Variation de la dette nette 836,0 161,6 DETTE NETTE A LA FIN DE LA PERIODE (12 534,9) (12 373,3) Benoît Potier commente également les résultats 2019 du Groupe dans une interview-vidéo, disponible en français et en anglais, sur www.airliquide.com. La présentation de la publication est disponible à partir de 8h00 (heure de Paris) sur www.airliquide.com. Tout au long de l’année suivez l’actualité d’Air Liquide sur @AirLiquideGroup PROCHAIN RENDEZ-VOUS Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 :

24 avril 2020 Assemblée Générale Mixte :

5 mai 2020 Date de détachement du coupon :

11 mai 2020 Mis en paiement du dividende :

13 mai 2020 Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200210005901/fr/

