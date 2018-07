Air Liquide : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 0,7% de son chiffre d’affaires, à 5,15 milliards d’euros. En données comparables, il a progressé de 5,6%. Le seul chiffre d’affaires Gaz & Services, soit près de 96% des revenus totaux, a augmenté de 5,1% en données comparables. Sur l’ensemble du semestre, Air Liquide affiche un chiffre d’affaires de 10,16 milliards d’euros, en baisse de 1,3%. En données comparables, il s’apprécie de 5,8%. Sur cette base, le résultat opérationnel courant du spécialiste des gaz industriels ressort à 1,617 milliard d’euros.Il a reculé de 2,3% en données publiées mais a progressé de 6,2% en comparable. Il représente 15,9% du chiffre d'affaires, soit une dégradation de 0,2 point sur un an. Hors effet énergie, la baisse est limitée à 0,1 point, à 16%. "Cela s'explique essentiellement par un résultat opérationnel courant négatif généré par l'activité Ingénierie & Construction encore peu chargée. Par ailleurs, la cession de l'activité Réfrigérants d'Airgas a un impact dilutif sur la marge ; hors cession, la marge opérationnelle aurait été stable", précise Air Liquide.??La marge opérationnelle courante de la seule activité Gaz & Energie s'inscrit en hausse de 0,2 point (+0,3 point hors énergie), à 17,8% (17,9%).??Enfin, le résultat net semestriel du groupe Air Liquide a été de 1,04 milliard d'euros, en hausse de 12,1%.??A l'occasion de cette publication, le PDG Benoît Potier a indiqué qu'Air Liquide atteindra avec un an d'avance les synergies liées à l'intégration d'Airgas. Enfin, il s'est dit "confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels de 2017".