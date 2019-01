Air Liquide : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air Liquide a pris une participation de 18,6 % dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation, un spécialiste des équipements de production d’hydrogène par électrolyse et des piles à combustible. Cette opération stratégique, qui correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d’euros), permet au groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l’hydrogène énergie et son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène décarboné, notamment pour l'industrie et les marchés de la mobilité.