Air Liquide : A suivre aujourd'hui

Air Liquide a signé un accord à long terme avec Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), une coentreprise détenue à parité par ExxonMobil et SABIC, afin de fournir via son réseau de canalisations, de l’oxygène et de l’azote à la future usine de craquage d’éthane de GCGV près de Corpus Christi (Texas). Dans le cadre de cet accord, et afin de fournir des volumes additionnels, Air Liquide prévoit d’investir près de 140 millions de dollars dans la construction d’une nouvelle unité d’envergure mondiale de séparation des gaz de l’air (ASU) à Bay City (Texas), ainsi que dans les infrastructures associées.Air Liquide fournira 2 000 tonnes par jour d'oxygène et 900 tonnes par jour d'azote à la future usine de craquage d'éthane de GCGV, d'une capacité de 1,8 million de tonnes par an. Air Liquide construira également près de 13 kilomètres supplémentaires de canalisations afin de raccorder GCGV à son réseau (Gulf Coast Pipeline System). Cela renforcera sa capacité dans la région du golfe du Mexique aux Etats-Unis, notamment sa position dans le bassin industriel en plein développement de Corpus Christi, où il est présent depuis le milieu des années 1930.En plus d'assurer la totalité des besoins en oxygène et en azote de la future usine pétrochimique de GCGV, la capacité de production de la nouvelle ASU de Bay City, reliée au vaste réseau de canalisations d'Air Liquide sur la côte du golfe du Mexique, lui permettra de fermer des actifs plus anciens et moins efficaces. En modernisant ses actifs de production, Air Liquide apporte une compétitivité accrue à ses clients sur le long terme tout en réduisant l'empreinte carbone de ses activités, ce qui contribuera à l'atteinte de ses Objectifs climat à l'horizon 2025.