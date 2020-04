Air Liquide : Assemblée Générale à huis clos

02/04/2020 | 19:03

Air Liquide a souhaité privilégier cette année la convocation d'une Assemblée Générale à huis clos pour protéger la santé et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires. Les actionnaires seront invités à suivre en direct l'Assemblée à distance.



Les actionnaires auront la possibilité de poser des questions via une plateforme dédiée. ' Le Président répondra en direct le jour de l'Assemblée aux questions ayant suscité le plus d'intérêt ' précise le groupe.



Les votes sur les résolutions et les pouvoirs au Président seront traités comme à l'accoutumée.



