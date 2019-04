Air Liquide : Nominations au Comité Exécutif du Groupe Air Liquide

Le Groupe Air Liquide annonce un renforcement de son Comité Exécutif, destiné à accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation.

Résolument centrée sur le client, cette stratégie est structurée autour des enjeux de la transition énergétique et environnementale, des mutations du monde de la santé, de la transformation numérique, et prend en compte l'accélération du développement des technologies dans ses métiers. Avec l'acquisition d'Airgas en 2016, elle intègre également le changement de taille et l'extension de ses activités aux Etats-Unis.

Dans ce cadre, et pour tenir compte du départ de François Darchis, Directeur de la Société, en charge de l'Innovation et du Développement, qui a fait valoir ses droits à la retraite au terme d'une carrière exemplaire, Benoît Potier, Président-Directeur général du Groupe, fait évoluer la composition et les responsabilités du Comité Exécutif du Groupe comme suit :

A compter du 1er septembre 2019 :

Michael Graff, Directeur Général Adjoint, supervise les Pôles Amériques et Asie-Pacifique ainsi que la Branche d'Activité Mondiale Electronique.

François Jackow, Directeur Général Adjoint, supervise les Pôles Europe Industries, Europe Santé, et Afrique/Moyen-Orient & Inde, ainsi que la Branche d'Activité Mondiale Santé et la Fonction Globale Clients.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint, supervise les Fonctions Corporate Finance & Gestion et le Secrétariat Général.

Guy Salzgeber, Directeur Général Adjoint, supervise la Branche d'Activité Mondiale Industriel Marchand, ainsi que les Fonctions suivantes : Innovation, Digital & IT, Sécurité, Achats, Affaires Publiques et Développement Durable. Il supervise également l'activité Marchés Globaux & Technologies, qui inclut la Branche d'Activité Mondiale Hydrogène Énergie nouvellement créée.

Jean-Marc de Royere, Directeur de la Société, est en charge de l'Inclusive Business et préside la Fondation d'Entreprise Air Liquide.

François Venet, Directeur de la Société, est en charge de la Stratégie, et supervise la Branche d'Activité Mondiale Grande Industrie ainsi que l'activité Ingénierie & Construction

François Abrial, Directeur, est en charge du Pôle Asie-Pacifique.

Armelle Levieux, Directeur, est en charge des Ressources Humaines Groupe.

Pascal Vinet, Directeur, est Directeur Général d'Airgas.

Sont nommés au Comité Exécutif à cette même date :

Susan Ellerbusch, en charge des activités Grande Industrie et Electronique aux Etats-Unis.

Matthieu Giard, en charge de la Branche d'Activité Mondiale Industriel Marchand, de la Fonction globale Achats et des programmes d'Efficacité du Groupe.

Emilie Mouren-Renouard, en charge de l'Innovation, du Digital & IT, de la Propriété Intellectuelle, ainsi que de l'activité Marchés Globaux & Technologies.

Diana Schillag, en charge du Pôle Europe Santé.

Commentant la composition du Comité Exécutif, Benoît Potier, Président-Directeur Général du Groupe Air Liquide, a déclaré :

'Notre modèle de croissance rentable, régulière et responsable est unique et bien établi. Tout comme l'est notre potentiel de développement. Avec une équipe renforcée, aux profils diversifiés et aux compétences élargies, Air Liquide pourra accélérer sa dynamique de transformation et mieux accompagner les évolutions industrielles et sociétales à l'échelon mondial.'

______________________________

Biographies

Susan ELLERBUSCH

Avant de rejoindre le groupe Air Liquide, Sue ELLERBUSCH a rejoint le Groupe BP aux Etats-Unis, où elle a occupé des fonctions à responsabilité croissante, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

En 2015, elle rejoint Air Liquide pour diriger l'activité Grande Industrie aux Etats -Unis. Depuis 2017, Sue ELLERBUSCH est Directeur Général de Air Liquide USA, LLC, dirigeant le Cluster ALUSA qui couvre les activités Grande Industrie, Électronique et Hydrogène énergie aux Etats-Unis.

Agée de 51 ans, Sue ELLERBUSCH est de nationalité américaine. Elle est diplômée en génétique et gestion d'entreprise de l'Université de l'Illinois.

Matthieu GIARD

Après une première expérience dans le conseil, Matthieu GIARD rejoint Air Liquide Benelux en 2004, dans les opérations Industriel Marchand. En 2007, il est nommé Directeur industriel pour l'activités des Gaz Médicaux aux Etats-Unis, avant de prendre la direction des opérations Santé au Canada. En 2014 il prend la direction du hub de Dubaï supervisant les activités de la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde. En 2018, Matthieu GIARD est nommé Directeur de la Branche d'Activité Mondiale Industriel Marchand.

Agé de 44 ans, Matthieu GIARD est de nationalité française. Il est diplômé de l'Institut des Sciences Appliquées de Lyon et est également un ancien élève de Harvard Business School dont il a suivi le Programme de Management Avancé.

Emilie MOUREN-RENOUARD

Emilie MOUREN-RENOUARD a rejoint le Groupe Air Liquide en 2004 en tant que Business Developer. Elle a ensuite occupé des fonctions variées dans différentes géographies, notamment dans le domaine de la R&D en France ou du développement commercial au sein de l'activité Grande Industrie aux Etats -Unis. Plus récemment, elle avait la responsabilité des activités Gaz Conditionnés et produits pour le Soudage chez Air Liquide Canada. Depuis septembre 2018, Emilie MOUREN-RENOUARD est Group VP Digital et IT pour le Groupe Air Liquide.

Agée de 39 ans, Emilie MOUREN-RENOUARD est de nationalité française et diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Diana SCHILLAG

Diana SCHILLAG a débuté sa carrière en 1995 chez Air Liquide en Allemagne au sein de la Branche d'Activité Industriel Marchand, dans des fonctions commerciales et marketing. En France, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le e-Business, les Ressources Humaines et l'Efficacité Commerciale. Elle a rejoint l'activité Santé en 2007 en tant que Directrice Générale de la Santé à Domicile en Allemagne, elle a ensuite dirigé la Branche d'Activité Santé (Healthcare World Business Line) pendant quatre ans. Elle a été nommée en 2016 Vice-Présidente en charge des activités Santé en Europe.

Agée de 48 ans, Diana SCHILLAG est de nationalité allemande. Elle est diplômée de l'European Business Program.