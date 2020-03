Air Liquide : Rachat d'actions propres

Regulatory News:

La convention d’achat d’actions conclue par la société Air Liquide (Paris:Al) le 11 février 2020 avec un prestataire de services d’investissement (cf. communiqué) est arrivée à échéance le 28 février 2020.

Au titre de cette convention et dans le cadre de son Programme de Rachat d’Actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société le 7 mai 2019, la Société a racheté 365 000 actions (représentant 0,1% du capital du Groupe au 31 décembre 2019) à un prix d’acquisition final total de 49 070 454,00 €. Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées à la mise en oeuvre de plan d’actions de performance ou d’opérations d’actionnariat salariés de la Société.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200302005709/fr/