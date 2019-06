Air Liquide : a lancé son accélérateur de start-up deeptech

05/06/2019 | 16:32

Air Liquide annonce avoir inauguré aujourd'hui, au sein de son tout nouveau campus Innovation Paris, Accelair, une entité exclusivement dédiée aux start-up de la deeptech.



'En ligne avec sa stratégie d'innovation ouverte, le Groupe propose aux start-up sélectionnées d'une part l'accès à des espaces d'expérimentation, et d'autre part un programme d'accompagnement réalisé par des experts Air Liquide visant à accélérer le processus de mise en marché de leur offre', explique le groupe.



Accelair vise à accueillir des start-up qui développent des technologies de rupture dans des domaines liés à la transition énergétique et environnementale, l'industrie 4.0, l'aéronautique, l'agroalimentaire, ou encore la santé. Il accueillera une vingtaine de start-ups.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.