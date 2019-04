Air Liquide : a marqué un nouveau record historique

04/04/2019 | 16:23

À 115,75 euros à mi-séance, l'action Air Liquide a tranquillement atteint ce jour un nouveau record historique à la Bourse de Paris. Ce qui traduit la confiance des investisseurs alors que le géant français des gaz industriels et médicaux publiera ses ventes trimestrielles à la fin du mois.



Rappelons que le groupe français, qui a maintenant absorbé l'américain Airgas, a terminé 2018 sur un CA de 21 milliards d'euros, en croissance organique de 6,1%, dont 5,2% pour la principale division, Gaz & Services. A 16,4 % pour le groupe, et 18,3% pour Gaz & Services, sa marge opérationnelle l'est légèrement améliorée.



Quid de l'avenir ? Air Liquide se refuse traditionnellement à toute prévision chiffrée, son PDG Benoît Potier tablant en 2019 sur 'une croissance du résultat net' à données comparables. Il ne sera pas proposé à l'AG de relever le dividende en 2018 (2,65 euros), mais une action gratuite pour dix détenues sera attribuée en octobre.



Soit, mais certains éléments des derniers comptes suggèrent l'optimiste. C'est le cas des 'décisions d'investissement industriel et financier', qui ont atteint 2,2 milliards en 2016, 2,6 milliards en 2017 puis 3,1 milliards en 2018. 'Il s'agit d'un niveau record hors acquisitions majeures', ajoutait le communiqué publié le 14 février. Voilà qui, d'une certaine manière et schématiquement, traduit les dépenses en capital du groupe et augure favorablement de l'avenir.



Autre signal positif, Air Liquide détaille également ce qu'il appelle son 'portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois', ce qui - là encore, grosso modo - fait penser à un carnet de commandes. Leur montant est passé de 2,1 milliards d'euros à fin décembre 2017 à 2,6 milliards un an plus tard.



A suivre sur l'agenda du groupe : le CA du 1er trimestre 2019, attendu le 26 avril. La date précise à laquelle Linde, le grand concurrent allemand, se livrera au même exercice n'est pas encore connue, mais la publication aura également lieu en avril.



EG





