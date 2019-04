Air Liquide : acquiert une start-up en Espagne pour l'accompagnement des patients diabétiques

Air Liquide, leader de la santé à domicile en Europe, poursuit le développement de son activité santé à domicile en Espagne, un marché à fort potentiel. Avec l'acquisition de la start-up DiaLibre, Air Liquide renforce son offre de services sur l'ensemble du parcours de soins du patient diabétique allant de la distribution d'équipements médicaux jusqu'à l'accompagnement personnalisé. Air Liquide accompagne déjà 1,6 million de patients atteints de maladies chroniques à leur domicile dans le monde et développe des nouveaux modèles de prise en charge pour améliorer leur qualité de vie.

Air Liquide fait l'acquisition en Espagne de DiaLibre, une start-up spécialisée dans l'accompagnement du diabète dont l'offre combine des programmes d'accompagnement thérapeutique personnalisés et un suivi médical des patients grâce à des technologies numériques. DiaLibre met ainsi en relation experts - médecins, infirmiers, nutritionnistes, psychologues - et patients afin qu'ils soient mieux accompagnés dans leur quotidien. Lors de la première visite, le spécialiste DiaLibre initie avec le patient le traitement prescrit par le médecin et définit le programme d'accompagnement le plus adapté à son mode de vie. Le plan d'action personnalisé comporte l'accès à des formations en ligne et à des tutoriels vidéos, de la téléconsultation sur des conseils nutritionnels et psychologiques pour la gestion au quotidien de leur maladie chronique. Le suivi vise à améliorer l'adhérence du patient à son traitement dans la durée.

Air Liquide est présent en Espagne dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Depuis 2016, à travers sa filiale Novalab, le Groupe accompagne les patients souffrant de diabète de types 1 et 2. Avec cette acquisition, Air Liquide complète son offre en apportant des services personnalisés à toutes les étapes du parcours de soins du patient diabétique.

François Jackow, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Santé a déclaré :

'Nous sommes heureux d'accueillir au sein d'Air Liquide, les équipes de DiaLibre qui sont reconnues pour leur expertise médicale, technologique et digitale. Cette acquisition nous permet de compléter notre offre afin d'améliorer la qualité de vie de nos patients, en leur proposant une approche et un suivi personnalisés en fonction de leur profil, ce qui est clef dans l'engagement du patient. Cette acquisition permet d'intégrer de nouveaux modèles de prise en charge complémentaires et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour l'activité santé à domicile en Europe.'