Air Liquide : acquisition de Medidis aux Pays-Bas

13/06/2019 | 18:28

Air Liquide annonce l'acquisition de Medidis aux Pays-Bas. Cette société est spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires à domicile et de la production et fourniture d'oxygène médical.



Medidis est un acteur national qui accompagne à domicile des patients souffrant d'insuffisance respiratoire et d'apnée du sommeil. Medidis fournit de l'oxygène médical aux patients à domicile mais également à des maisons de repos et à des professionnels de santé en dehors de l'hôpital. Il dispose par ailleurs d'un site de production d'oxygène médical.



Medidis compte plus de 70 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2017. Cette acquisition vient ainsi renforcer et diversifier l'offre en santé existante et permet de servir directement plus de 26 000 patients supplémentaires dans ce pays.



Air Liquide, déjà présent aux Pays-Bas, bénéficiera de la complémentarité de Medidis à la fois en matière de géographie et de segments thérapeutiques.



