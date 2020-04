Air Liquide : annonce un investissement majeur à Taiwan pour entrer dans deux des bassins de semi-conducteurs les plus avancés au monde

Regualtory News:

Air Liquide (Paris:AI) va investir près de 200 millions d’euros dans la construction de capacités de production dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu, qui se trouvent respectivement dans le sud et le nord de Taiwan. Dans le cadre d’un accord de long-terme avec un leader du marché des semi-conducteurs, cet investissement dans de nouvelles capacités permettra au Groupe de fournir trois grandes usines de production de semi-conducteurs en cours de construction dans le Tainan Science Park, ainsi que les futurs centres de R&D pour circuits intégrés logiques parmi les plus avancés au monde, situés dans le Hsinchu Science Park.

A travers Air Liquide Far Eastern, co-entreprise détenue en majorité, Air Liquide construira, détiendra et exploitera des unités de production d’hydrogène et d’oxygène de ultra-haute pureté dans chacun des deux bassins, pour un total de 5 000 Nm3/heure d’hydrogène, ainsi que deux nouvelles unités de grande taille à Hsinchu pour produire de l’azote et de l’argon, pour une capacité additionnelle de 120 000 Nm3/heure d’azote de très haute pureté. Elle fournira également de grands volumes volumes d'hélium à ces mêmes usines. Les premières unités devraient démarrer au cours du deuxième trimestre 2021 afin de soutenir le développement des nouvelles usines de production de puces semi-conductrices du client, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Ce succès peut être attribué à la capacité démontrée par Air Liquide à assurer la fourniture de technologies et de services de production d’azote et d’argon fiable et économe en énergie. Elle reflète également sa capacité à fournir des solutions différenciées et bas-carbone d’hydrogène et d’oxygène de très haute pureté. L’hydrogène sera en effet en partie produit à partir d’énergies renouvelables, ce qui permettra d’éviter l’émission de dioxyde de carbone (CO 2 ) dans une proportion estimée à 20 000 tonnes par an.

François Abrial, Membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique : « Déjà fournisseur clef d’azote à haute pureté du Taichung Science Park, dans le centre de Taiwan, Air Liquide est heureux d’avoir été sélectionné comme fournisseur de gaz à haute pureté dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu. C’est aussi la reconnaissance de l’expertise, de la capacité d’innovation et d’engagement du Groupe, partenaire de l’industrie des semi-conducteurs depuis plus de 30 ans à Taiwan et dans le reste de l’Asie. Dans le contexte de la pandémie, nous sommes fiers de soutenir ce secteur qui travaille constamment à améliorer rapidité et fiabilité des connections numériques notamment à travers l’amélioration de l'infrastructure informatique et le déploiement de la 5G. »

L’activité Électronique d’Air Liquide

Avec un chiffre d’affaires de 1 964 millions d’euros en 2019, l’activité Électronique d’Air Liquide est une référence mondiale dans la conception, la production et la fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour cette industrie. Air Liquide est un partenaire engagé sur le long terme, qui propose des solutions innovantes et durables pour les marchés des semi-conducteurs, des cellules photovoltaïques et des écrans plats. Ses 3 850 spécialistes, répartis dans le monde entier, s’engagent à apporter à leurs clients la flexibilité et la fiabilité dont ils ont besoin. www.electronics-airliquide.com

