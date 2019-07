Air Liquide : anticipe un effet positif des taux de change sur ses revenus pour 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a indiqué mardi s'attendre un impact positif de 1,5% à 2% des variations des taux de change sur son chiffre d'affaires de 2019.

En se basant sur l'évolution des devises étrangères, l'impact positif des changes sur les revenus du groupe est estimé à environ 2% au deuxième trimestre et à 2,5% sur l'ensemble du premier semestre, a indiqué le groupe dans un document publié dans la rubrique dédiée aux investisseurs de son site Internet.

Au premier trimestre, les variations des taux de change, principalement du dollar, du peso argentin et du yen, avaient eu un impact positif de 2,5% sur le chiffre d'affaires du groupe et de la division Gaz & Services.

Au deuxième trimestre, la variation des coûts de l'énergie devrait avoir un impact négatif de 0,5% sur les revenus du groupe et sur ceux de sa division Gaz & Services. Pour l'ensemble du premier semestre, la variation des coûts de l'énergie devrait avoir un effet neutre, après avoir eu un impact positif de 0,7% au premier trimestre.

Annoncée le mois dernier, la cession de la filiale Air Liquide Fuzhou, qui détient et exploite un ensemble d'unités dédiées de gaz industriels situé à Fujian dans le sud-est de la Chine, devrait avoir un impact défavorable limité et non récurrent sur le résultat net du groupe, a ajouté Air Liquide.

Air Liquide présentera ses résultats du premier semestre 2019 le 30 juillet.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

