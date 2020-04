Air Liquide anticipe un repli des ventes, reste confiant sur les marges

Paris (awp/afp) - Le groupe de gaz industriels et médicaux Air Liquide anticipe un impact plus important de la crise sanitaire liée au Covid-19 au deuxième trimestre, après des ventes en repli de 1,3% au premier trimestre, mais maintient son objectif de hausse de la marge opérationnelle sur l'année.

Toutefois, Air Liquide a revu en baisse son objectif de bénéfice net, désormais attendu "proche de celui de 2019, à taux de change constant", hors plus-value liée à la cession en cours de la filiale allemande Schülke. En début d'année, il prévoyait une hausse..

Le groupe a indiqué que ses activités sont en cours de reprise en Chine à la fin du premier trimestre, mais que les régions Europe, Amériques et Afrique Moyen-Orient "traversent la phase critique de la crise sanitaire, dont les effets les plus importants sont anticipés au deuxième trimestre". Ces trois régions ensemble représentent près de 80% du chiffre d'affaires de la branche Gaz et Services.

Dans la Grande industrie, Air Liquide anticipe une demande plus faible de gaz dans la sidérurgie et dans une moindre mesure dans la chimie.

L'activité Industriel Marchand (vente de gaz en bouteilles) devrait être "la plus affectée", selon le groupe, alors que la Santé et l'Electronique resteront porteurs.

Mais à l'issue de la période de confinement, Air Liquide table sur une "reprise progressive", soutenue par les marchés liés à la consommation, à l'électronique et à la santé.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 5,4 milliards d'euros (5,7 milliards de francs suisses), en hausse de 0,6% en données comparables (à changes et périmètre constants et hors variation de l'énergie), selon un communiqué du groupe.

Le PDG d'Air Liquide Benoît Potier, cité dans le communiqué, a ainsi relevé un premier trimestre "en légère croissance, malgré la propagation à l'ensemble du monde de l'épidémie de Covid-19 à partir du mois de janvier".

Pour M. Potier, ce résultat traduit "la solidité du modèle économique" d'Air Liquide, marqué par une diversité des marchés et des zones géographiques d'activité et la part importante des contrats à long terme.

afp/jh